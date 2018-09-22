Семилетнюю девочку из Барнаула сильно покусала собака сотрудницы УФСИН

29 августа на семилетнюю Диану Позднякову во дворе своего дома напала овчарка и покусала за ногу. Родителям девочки пришлось писать жалобу по месту работы хозяйки пса — в СИЗО № 1 (УФСИН). Сейчас животное увезли, сообщает телеканал « Катунь 24 ».

По словам матери пострадавшей, собака перепрыгнула забор и покусала ребенка: в больнице девочке наложили несколько швов.

Елена Позднякова,

мама пострадавшей девочки:

У нас очень счастливый случай, сказал хирург. Такие глубокие раны. Слава Богу, не в артерии. Вы счастливчики.

Хозяева пса попытались извиниться, но раскаяний семья не приняла. Это не первый случай: животное уже кусало человека. Семья Дианы обратилась в УФСИН по месту работы хозяйки овчарки и таким образом заставили ее убрать животное из поселка. Также ей придется выплатить 1,5 тысячи рублей административного штрафа.