Семилетнюю девочку из Барнаула сильно покусала собака сотрудницы УФСИН

По словам матери пострадавшей, собака перепрыгнула забор и покусала ребенка: в больнице девочке наложили несколько швов.
Елена Позднякова,
мама пострадавшей девочки:
У нас очень счастливый случай, сказал хирург. Такие глубокие раны. Слава Богу, не в артерии. Вы счастливчики.
Хозяева пса попытались извиниться, но раскаяний семья не приняла. Это не первый случай: животное уже кусало человека. Семья Дианы обратилась в УФСИН по месту работы хозяйки овчарки и таким образом заставили ее убрать животное из поселка. Также ей придется выплатить 1,5 тысячи рублей административного штрафа.