Семин день и Новолетие. Почему в славянский Новый год нужно заводить новые знакомства

Суть двойного праздника
14 числа христиане чтят память святого Симеона, который прожил насыщенную 100-летнюю жизнь. Славу он обрел благодаря созданию столпничества.
Святой был праведником, которого Господь наделил даром исцеления. Симеон помогал тем, кто страдал от телесных и душевных недугов, предсказывал будущее.
Новолетие, которое праздную в этот день, — тоже важная для предков дата. Традиция праздновать Новый год осенью пришла к прародителям из Византии. Православный Новый год приравнивают к вхождению Спасителя в Назаретскую синагогу и началу учения людей вере в Бога.
Традиции на Семин день и Новолетие
В Семин день принято водить хороводы, собирать гулянья. Считается, что именно так удастся достойно проводить лето и притянуть к себе счастье, удачу, здоровье.
На Новолетие священники рекомендуют молиться всем святым. Кроме того, в это день советуют заводить новые знакомства — тогда, по приметам, дружба будет во много раз крепче. Связано это с тем, что сегодня святые максимально оберегают и защищают людей.
Еще 14 сентября благоприятно для сватанья и свадеб.
Что запрещено в праздник
Нельзя:
- Планировать длительные поездки. В противном случае можно спровоцировать карьерный спад и ухудшение здоровья;
- Выбрасывать остатки со стола;
- Ссориться и ругаться;
- Мести пол.
Народные приметы 14 сентября
- На дворе ненастье — к сухой осени;
- День сухой и жаркий — к дождливой осени;
- Ветер подул — будет дождливая осень;
- Мухи больно кусаются — жди ненастья.