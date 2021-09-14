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Жизнь

Семин день и Новолетие. Почему в славянский Новый год нужно заводить новые знакомства

14 сентября в народе отмечают Новолетие (или славянский Новый год) и Семин день. Рассказываем, что категорически нельзя делать в праздник и почему именно сегодня можно обрести самых верных друзей.

Осень. Теплая погода. Листья.
Осень. Теплая погода. Листья.
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Суть двойного праздника

14 числа христиане чтят память святого Симеона, который прожил насыщенную 100-летнюю жизнь. Славу он обрел благодаря созданию столпничества.

Святой был праведником, которого Господь наделил даром исцеления. Симеон помогал тем, кто страдал от телесных и душевных недугов, предсказывал будущее.

Новолетие, которое праздную в этот день, — тоже важная для предков дата. Традиция праздновать Новый год осенью пришла к прародителям из Византии. Православный Новый год приравнивают к вхождению Спасителя в Назаретскую синагогу и началу учения людей вере в Бога.

Осень. Желтые листья.
Осень. Желтые листья.
CC0

Традиции на Семин день и Новолетие

В Семин день принято водить хороводы, собирать гулянья. Считается, что именно так удастся достойно проводить лето и притянуть к себе счастье, удачу, здоровье.

На Новолетие священники рекомендуют молиться всем святым. Кроме того, в это день советуют заводить новые знакомства — тогда, по приметам, дружба будет во много раз крепче. Связано это с тем, что сегодня святые максимально оберегают и защищают людей.

Еще 14 сентября благоприятно для сватанья и свадеб.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Что запрещено в праздник

Нельзя:

  • Планировать длительные поездки. В противном случае можно спровоцировать карьерный спад и ухудшение здоровья;
  • Выбрасывать остатки со стола;
  • Ссориться и ругаться;
  • Мести пол.
Метла, дворник.
Метла, дворник.
CC0

Народные приметы 14 сентября

  • На дворе ненастье — к сухой осени;
  • День сухой и жаркий — к дождливой осени;
  • Ветер подул — будет дождливая осень;
  • Мухи больно кусаются — жди ненастья.
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