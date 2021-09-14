Семин день и Новолетие. Почему в славянский Новый год нужно заводить новые знакомства

14 сентября в народе отмечают Новолетие (или славянский Новый год) и Семин день. Рассказываем, что категорически нельзя делать в праздник и почему именно сегодня можно обрести самых верных друзей.

Суть двойного праздника

14 числа христиане чтят память святого Симеона, который прожил насыщенную 100-летнюю жизнь. Славу он обрел благодаря созданию столпничества.

Святой был праведником, которого Господь наделил даром исцеления. Симеон помогал тем, кто страдал от телесных и душевных недугов, предсказывал будущее.

Новолетие, которое праздную в этот день, — тоже важная для предков дата. Традиция праздновать Новый год осенью пришла к прародителям из Византии. Православный Новый год приравнивают к вхождению Спасителя в Назаретскую синагогу и началу учения людей вере в Бога.

Осень. Желтые листья. CC0

Традиции на Семин день и Новолетие

В Семин день принято водить хороводы, собирать гулянья. Считается, что именно так удастся достойно проводить лето и притянуть к себе счастье, удачу, здоровье.

На Новолетие священники рекомендуют молиться всем святым. Кроме того, в это день советуют заводить новые знакомства — тогда, по приметам, дружба будет во много раз крепче. Связано это с тем, что сегодня святые максимально оберегают и защищают людей.

Еще 14 сентября благоприятно для сватанья и свадеб.

Свадьба. unsplash.com

Что запрещено в праздник

Нельзя:

Планировать длительные поездки. В противном случае можно спровоцировать карьерный спад и ухудшение здоровья;

Выбрасывать остатки со стола;

Ссориться и ругаться;

Мести пол.

Метла , дворник. CC0

Народные приметы 14 сентября