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Жизнь

Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила россиян

Семья Анастасии Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех россиян, которые поддерживали актрису и молились за нее.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Родные пожелали всем добра, здоровья и благополучия.

«Всем вам Настя передаут огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!», — говорится в сообщении.

Анастасии Заворотнюк не разрешили отметить Новый год дома. Врачи настояли на том, чтобы звезда осталась в стенах больницы, пишет News.ru. Состояние артистки оценивают как тяжелое, поэтому она не может покинуть медучреждение. Семье разрешили посещать Заворотнюк в любое время.

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