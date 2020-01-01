Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила россиян

Родные пожелали всем добра, здоровья и благополучия.
«Всем вам Настя передаут огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!», — говорится в сообщении.
Анастасии Заворотнюк не разрешили отметить Новый год дома. Врачи настояли на том, чтобы звезда осталась в стенах больницы, пишет News.ru. Состояние артистки оценивают как тяжелое, поэтому она не может покинуть медучреждение. Семье разрешили посещать Заворотнюк в любое время.