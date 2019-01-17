Семья из алтайской глубинки пожила на Рублевке в Москве

Семья из Солонешенского района поучаствовала в съемках программы «Обмен домами» телеканала «Ю»: в ней хозяева «богатого» и обычного жилья меняются на два дня местами. Пятковы из Алтайского края пожили на Рублевке, а москвичи — в колоритной горнице Сибирячихи Солонешенского района, пишет сайт « Бийский округ » со ссылкой на газету «Горные зори».

Семью Пятковых нарядили: Оксану в сарафан, а сыновей и главу семейства в рубахи с кушаками. Концепция шоу требовала, чтобы семья бурно восхищалась бытом богатых людей, ела их привычную еду (моллюсков и другие деликатесы) и удивлялась услугам парикмахера, рассказывая, что дома женщины пользуются бигуди из веревочек.

Оксана Пяткова,

участница программы «Обмен домами»:

От купания в ванне с молоком я отказалась. Сказала, что хотите со мной делайте, как-то это не по-людски. У богатых свои причуды, нам их не понять.

Москвичи также прожили в Сибирячихе два дня. По условиям программы их должны были поселить в избу староверов. Организаторов шоу не удалось убедить, что в алтайских селах живут современной жизнью и таких изб уже нет. Поэтому съемки проходили в горнице, где в Сибирячихе принимают туристов.

Оператор снимал высокие каблуки москвички Ольги, делал кадры на сеновале и запечатлел путешествие на телеге за водой.

Варить борщ супруга отказалась, ограничивших парой яиц из курятника для мужа Кирилла. В это время супруг побывал на пасеке и сделал вывод, что в деревне надо пахать, а труд здесь очень низко ценится. Человеку хватает заработанного на то, чтобы иметь лишь самое необходимое для жизни. «Я бы так не смог», — честно признался Кирилл.

Программа «Обмен домами» с участием семьи из Алтайского края должна выйти на телеканале «Ю» в начале 2019 года.