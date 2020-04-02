Семья из Кузбасса назвала сына Ковидом в честь коронавируса

Несколько кузбасских СМИ рассказали о необычном имени ребенка, которое ему выбрали родители.

Как пишет «КузПресс», редакции удалось связаться с отцом ребенка. Он отметил, что Ковид — хорошее имя.

«Я считаю, и жена согласна с этим, имя звучное, сильное, и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», — пояснил мужчина.

По его словам, имя такое выбрали из-за того, что сейчас все говорят про коронавирус. Когда мальчик вырастет, к нему будут обращаться Ковид Олегович.

«VSE42.ru» напоминает, что ранее имя, связанное со смертельным вирусом, получила и малышка из Индии. Ее назвали Корона.

По мнению некоторых, это похоже на первоапрельскую шутку. Однако, как отмечает «Проспект Мира», представитель «КузПресс» на вопрос, не является ли рассказ родителей выдумкой, ответил: «Хотите верьте, хотите — нет. Дело ваше».

Ранее сообщалось, что семья из Барнаула принципиально называет детей в честь глав государств.