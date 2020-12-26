Семья из сельской глубинки на Алтае взывает к неравнодушным о помощи

Семья из маленького села Павловка Баевского района просит о помощи. Несколько дней у них полностью сгорел дом, а все имущество превратилось в пелелище.

Трагедия произошла 23 декабря. Как сообщает Barnaul22, хозяйка дома в этот момент возвращалась с медицинского обследования из Барнаула. Супруг собирался ее встречать, в это время случилось возгорание.

Двум пожарным машинам не удалось потушить дом, на столько сильный был пожар.

В последствии от случившегося женщине потребовалась медицинская помощь. На сегодняшний день с приступом она находится в реанимации. Ее мужа приютили родственники.

Чем можно помочь

Семья нуждается в любой помощи. Возможно, у кого-то есть вещи, лишняя мебель, возможно, стройматериалы.



Контактное лицо: Сергей 8−906−960−8711 (сын).