Семья погибшего в аварии с Ефремовым не приняла от него извинения

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Ефремова, намерена «идти до конца». Слова потерпевших передал их адвокат, сообщает РБК.

Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение, где попросил прощения, «хотя знаю, что не простят».

Семья Захарова извинения не приняла и сочла их «запоздалыми».

«Я связался с братом Сергея Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Принимать денежную компенсацию от актера они тоже отказались.

«Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем, это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — процитировал адвокат слова брата Захарова.

Юристы отмечают, что если бы пострадавшие приняли извинения и денежную компенсацию, то это с высокой долей вероятности учитывалось бы как смягчающее обстоятельство и уменьшило бы срок наказания.

Напомним, за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.