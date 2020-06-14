Семья погибшего в аварии с Ефремовым не приняла от него извинения

Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение, где попросил прощения, «хотя знаю, что не простят».
Семья Захарова извинения не приняла и сочла их «запоздалыми».
«Я связался с братом Сергея Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.
Принимать денежную компенсацию от актера они тоже отказались.
«Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем, это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — процитировал адвокат слова брата Захарова.
Юристы отмечают, что если бы пострадавшие приняли извинения и денежную компенсацию, то это с высокой долей вероятности учитывалось бы как смягчающее обстоятельство и уменьшило бы срок наказания.
Напомним, за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.