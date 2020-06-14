Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 июня 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Семья погибшего в аварии с Ефремовым не приняла от него извинения

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Ефремова, намерена «идти до конца». Слова потерпевших передал их адвокат, сообщает РБК.

Скрин видеообращения Михаила Ефремова к родным погибшего
Скрин видеообращения Михаила Ефремова к родным погибшего
Youtube

Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение, где попросил прощения, «хотя знаю, что не простят».

Семья Захарова извинения не приняла и сочла их «запоздалыми».

«Я связался с братом Сергея Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Принимать денежную компенсацию от актера они тоже отказались.

«Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем, это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — процитировал адвокат слова брата Захарова.

Юристы отмечают, что если бы пострадавшие приняли извинения и денежную компенсацию, то это с высокой долей вероятности учитывалось бы как смягчающее обстоятельство и уменьшило бы срок наказания.

Напомним, за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость