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Жизнь

Семья Роберта Рождественского передала новые экспонаты музею в Косихе

Дочь поэта Екатерина Рождественская пополнила фонды мемориального музея в Косихе. В этот раз она передала сумку, переписку с издательствами, в том числе алтайским, детские грамоты Роберта Рождественского, а также телевизор 1970 годов, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Екатерина Рождественская передала вещи своего отца музею в Косихе.
Екатерина Рождественская передала вещи своего отца музею в Косихе.
Правительство Алтайского края.

О последнем экспонате Екатерина Рождественского рассказала небольшую историю:

Папа очень любил смотреть футбол. Обожал спорт, поскольку был спортсменом. Телевизор стоял перед обеденным столом. Представьте себе: здесь кресло стоит, пепельница, отец нервничает, наблюдая за игрой…

Екатерина Рождественская передала вещи своего отца музею в Косихе.
Екатерина Рождественская передала вещи своего отца музею в Косихе.
Правительство Алтайского края.
Екатерина Рождественская передала вещи своего отца музею в Косихе.
Екатерина Рождественская передала вещи своего отца музею в Косихе.
Правительство Алтайского края.

В этом году Литературный фестиваль Роберта Рождественского прошел с 23 по 25 июня. В программу вошли встречи с писателями и поэтами, презентация проекта Музыкально-поэтический диалог: «Роберт Рождественский — Марина Цветаева». В ГМИЛИКА представили изданный в этом году сборник стихотворений поэта и новые тематические экспозиции. Завершился фестиваль концертом в Косихе, где выступили Александр Розенбаум и Лариса Долина.

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