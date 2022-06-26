Семья Роберта Рождественского передала новые экспонаты музею в Косихе

О последнем экспонате Екатерина Рождественского рассказала небольшую историю:
Папа очень любил смотреть футбол. Обожал спорт, поскольку был спортсменом. Телевизор стоял перед обеденным столом. Представьте себе: здесь кресло стоит, пепельница, отец нервничает, наблюдая за игрой…
В этом году Литературный фестиваль Роберта Рождественского прошел с 23 по 25 июня. В программу вошли встречи с писателями и поэтами, презентация проекта Музыкально-поэтический диалог: «Роберт Рождественский — Марина Цветаева». В ГМИЛИКА представили изданный в этом году сборник стихотворений поэта и новые тематические экспозиции. Завершился фестиваль концертом в Косихе, где выступили Александр Розенбаум и Лариса Долина.