Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Семья Заворотнюк впервые сделала публичное заявление о состоянии актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк прервала молчание и впервые опубликовала в ее официальном аккаунте в Instagram информацию о состоянии здоровья, сообщают РИА Новости.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Родные актрисы поблагодарили всех неравнодушных людей за оказанную поддержку и сочувствие. Они призвали не верить громким заголовкам СМИ и опровергли информацию о том, что Анастасия находится в состоянии сопора (угнетенное состояние сознания, когда больной не реагирует на окружающую обстановку).

Также они попросили журналистов не лезть в частную жизнь, поскольку «тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право».

«Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут „инсайдеров“, готовых продать фото болеющего человека», — написали родные Заворотнюк.

Ранее СМИ предположили, что Заворотнюк выписали из больницы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость