Семья Заворотнюк впервые сделала публичное заявление о состоянии актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк прервала молчание и впервые опубликовала в ее официальном аккаунте в Instagram информацию о состоянии здоровья, сообщают РИА Новости.

Родные актрисы поблагодарили всех неравнодушных людей за оказанную поддержку и сочувствие. Они призвали не верить громким заголовкам СМИ и опровергли информацию о том, что Анастасия находится в состоянии сопора (угнетенное состояние сознания, когда больной не реагирует на окружающую обстановку).

Также они попросили журналистов не лезть в частную жизнь, поскольку «тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право».

«Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут „инсайдеров“, готовых продать фото болеющего человека», — написали родные Заворотнюк.

Ранее СМИ предположили, что Заворотнюк выписали из больницы.