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Жизнь

Семьям умерших от COVID-19 медработников выплатят солидную страховку

в случае смерти медработника в результате заражения коронавирусом при выполнении им трудовых обязанностей, семья погибшего получит единовременную выплату в размере 2 752 452 рубля, пишет Regnum.

Врачи. Вирус
Врачи. Вирус
unsplash.com

Эти меры предусмотрены в указе президента России Владимира Путина о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.

В случае если заражение медработника коронавирусом приведет к нанесению вреда его здоровью с временной потерей трудоспособности, но не приведшему к инвалидности, единовременная выплата составит 68 811 рублей.

В случае стойкой утраты медработником трудоспособности в результате развития осложнений после заболевания COVID-19 единовременная выплата инвалиду I группы составит 2 064 339 рублей, инвалиду II группы — 1 376 226 рублей, инвалиду III группы — 688 113 рублей.

Действие указа распространяется не только на врачей, средний и младший медперсонал, но и на водителей автомобилей скорой помощи, непосредственно работающих с пациентами, у которых подтвержден коронавирус или имеется подозрение на инфекцию.

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