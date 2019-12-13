Семью «рабовладельцев» из Кузбасса отправили в колонию

В Мариинске мать и сына отправили на несколько лет в колонию за использование рабского труда, сообщает прокуратура Кемеровской области.

58-летняя женщина и ее 27-летний сын на протяжении трех с половиной месяцев в 2015 году использовали рабский труд молодой девушки, страдающей психическим заболеванием.

«Забрали паспорт, чтобы заставить работать. Применяли психическое насилие в виде оскорблений и угроз, избивали различными предметами», — рассказали в прокуратуре.

В ходе судебного заседания подсудимые свою вину отрицали.

Женщине назначили 4 года лишения свободы, ее сыну — 3,5 года. Обоих отправят в исправительную колонию общего режима.