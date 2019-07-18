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Жизнь

Сенат: приложение, которое «старит» людей, представляет угрозу нацбезопасности США

Российское приложение FaceApp, которое с помощью фильтра «пожилой» старит людей на фотографиях, сочли угрозой национальной безопасности США, заявил лидер демократов американского сената Чак Шумер.

Новости, смартфон.
Новости, смартфон.
altapress.ru

«Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — сказано в письме Шумера, которое он направил директору ФБР и Федеральной торговой комиссии США.

Сенатор уверен — разработчики приложения, штаб-квартира которых находится в Санкт-Петербурге, могут в дальнейшем использовать фото без согласия пользователя.

Политик обратился в письме к ФБР, чтобы те выяснили, не попадут ли данные американских пользователей в российского правительство или организации, сотрудничающие с ним, уточняет НСН.

Приложение FaceApp было разработано российской компанией Wireless Lab. Пользователи могут загружать в программу фотографии, а нейронная сеть позволяет изменять человеку в кадре лицо, возраст, пол и добавлять татуировки, пишет ura.ru.

Приложение набрало популярность благодаря флешмобу, который устроили звезды шоу-бизнеса.

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