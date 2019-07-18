Сенат: приложение, которое «старит» людей, представляет угрозу нацбезопасности США

«Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — сказано в письме Шумера, которое он направил директору ФБР и Федеральной торговой комиссии США.

Сенатор уверен — разработчики приложения, штаб-квартира которых находится в Санкт-Петербурге, могут в дальнейшем использовать фото без согласия пользователя.

Политик обратился в письме к ФБР, чтобы те выяснили, не попадут ли данные американских пользователей в российского правительство или организации, сотрудничающие с ним, уточняет НСН.

Приложение FaceApp было разработано российской компанией Wireless Lab. Пользователи могут загружать в программу фотографии, а нейронная сеть позволяет изменять человеку в кадре лицо, возраст, пол и добавлять татуировки, пишет ura.ru.

Приложение набрало популярность благодаря флешмобу, который устроили звезды шоу-бизнеса.