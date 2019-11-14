Сенатор Александр Карлин наградил школьников, спасших детей из пожара

В школе № 3 Заринска двух учеников наградили почетными грамотами и ценными подарками от представителей Совета Федерации. В церемонии принимал участие сенатор, экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин, сообщили в краевом ГУ МЧС.

Страшный пожар случился 16 ноября 2018 года. Владимир Хромов вместе с другом Сергеем Четверговым увидели дым, идущий из окон квартиры на первом этаже многоэтажки. Подойдя к окну кухни, ребята разглядели языки пламени и очертания детей в дыму.

Пока зеваки вызывали пожарных, школьники попытались найти помощь, но кроме сбежавшихся с ближайшего двора маленьких детей, рядом никого не было.

Ребята стали уговаривать детей, чтобы они прыгали к ним, но те были в растерянности. На окнах стояли решетки. Тогда Хромов подсадил товарища на карниз окна.

Карниз был обледенелым, его высота над землей составляла около двух метров. Тот, держась за решетку одной рукой и стоя на скользком карнизе, начал вытаскивать детей через форточку и передавать их другу.

Школьники спасли девочку 2009 года рождения и её брата 2011 года рождения.

Александр Карлин,

член СФ:

Каждый год мы награждаем молодых ребят, подростков, девушек, которые совершили мужественные, героические поступки. Ваши сверстники, учащиеся школы № 3, совершили именно такой поступок. Сегодня я выполняю личное поручение Валентины Матвиенко, чтобы вручить Сергею и Володе грамоты подтверждающие их победу в конкурсном отборе проекта «Дети — герои».

Также благодарностями регионального главка МЧС Сергея Четвергова и Владимира Хромова наградили представители ведомства.