Сенатор предложил сократить новогодние каникулы из-за пандемии

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни из-за пандемии коронавируса — такую инициативу в Минтруд РФ направил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.

«Предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует документ РИА Новости.

Кутепов отметил, что по производственному календарю, рабочих дней в году должно быть 247, а выходных — 118. Однако фактически в этом году получилось, что у россиян будет 120 выходных и 27 нерабочих дней.

В законопроекте подчеркивается — количество дней отдыха в 2021 году получилось на 20% больше.

При этом сенатор добавил, что некоторые организации еще даже не возобновили работу. В документе говорится, что эти меры необходимы для поддержания экономики предприятий и организаций, пишет агентство Nation News.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. При этом в эти дни зарплата была сохранена за работниками, пишет ura.ru. Позже режим был продлен до 30 апреля. Также нерабочими были объявлены дни с 6 по 8 мая. Кроме того, с 30 марта многие сотрудники были переведены на неполный рабочий день.