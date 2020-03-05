Сенатора, приехавшего в маленький город, встретили песней про бояр

Сенатора Совфеда от Забайкальского края Сергея Михайлова во время его визита в Шилку встретили песней «Ой вы гостюшки дорогие, бояре молодые», сообщает « Чита.Ру ».

из открытых источников в интернете

Михайлов приехал, чтобы вручить городу грант в 45 млн рублей за победу в конкурсе лучших проектов по формированию городской среды в малых городах и исторических поселениях России.

В шилкинском доме культуры важного гостя встретили хлебом с солью, на встречу собрался полный зал.

«Мы вас приветствуем на шилкинской земле. Поклон наш низкий…», — обратились красны девицы к «боярину» и поднесли угощение.

После группового поедания забайкальского хлеба гости отправились в зал.

Текст русской народной песни «Гостюшки» Ой вы гостюшки дорогие

Ой вы гостюшки дорогие

Бояре молодые

Бояре молодые Открывают вам воротица

Открывают вам воротица

Девицы вольные

Девицы вольные Проходите во терем красный

Проходите во терем красный

С добрыми хозяевами

С добрыми хозяевами Покупайте товар медовый

Покупайте товар медовый

Сладкую ягоду

Сладкую ягоду Разошлись добры молодцы

Разошлись добры молодцы

Товар приглядели

Товар приглядели И пошли гулять по саду

И пошли гулять по саду

По саду зеленому

По саду зеленому Ой вы гостюшки дорогие

Ой вы гостюшки дорогие

Бояре молодые

Бояре молодые

Как отмечает издание, на грант планируют развитие и обустройство центральной части города, а также создание и реконструкцию социально значимых объектов.

Также в городе планируют создать Событийную площадь, аллею героев и улицу Мастеров.