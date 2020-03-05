Сенатора, приехавшего в маленький город, встретили песней про бояр

Михайлов приехал, чтобы вручить городу грант в 45 млн рублей за победу в конкурсе лучших проектов по формированию городской среды в малых городах и исторических поселениях России.
В шилкинском доме культуры важного гостя встретили хлебом с солью, на встречу собрался полный зал.
«Мы вас приветствуем на шилкинской земле. Поклон наш низкий…», — обратились красны девицы к «боярину» и поднесли угощение.
После группового поедания забайкальского хлеба гости отправились в зал.
Ой вы гостюшки дорогие
Ой вы гостюшки дорогие
Бояре молодые
Бояре молодые
Открывают вам воротица
Открывают вам воротица
Девицы вольные
Девицы вольные
Проходите во терем красный
Проходите во терем красный
С добрыми хозяевами
С добрыми хозяевами
Покупайте товар медовый
Покупайте товар медовый
Сладкую ягоду
Сладкую ягоду
Разошлись добры молодцы
Разошлись добры молодцы
Товар приглядели
Товар приглядели
И пошли гулять по саду
И пошли гулять по саду
По саду зеленому
По саду зеленому
Ой вы гостюшки дорогие
Ой вы гостюшки дорогие
Бояре молодые
Бояре молодые
Как отмечает издание, на грант планируют развитие и обустройство центральной части города, а также создание и реконструкцию социально значимых объектов.
Также в городе планируют создать Событийную площадь, аллею героев и улицу Мастеров.