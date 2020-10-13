Сенаторы планируют запретить рекламу детского питания

В новой версии проекта были учтены комментарии правительства, сообщает «Парламентская газета».
Полтора года назад в Госдуму были внесены поправки в закон о рекламе, призванные ограничить рекламу детский смесей и питания для маленьких детей для поддержки грудного вскармливания.
Эту инициативу поддержали в Роспотребнадзоре, Минздраве, Общественной палате и Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии.
В то же время правительство усомнилось, что предложенные нововведения будут способствовать популяризации грудного вскармливания, пишет News.ru. Также в кабмине отметили, что существуют отдельные случаи, когда грудное вскармливание противопоказано.