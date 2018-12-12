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12 декабря
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Жизнь
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Сенаторы предложили наказывать россиян за неуважение к государству в интернете

В Госдуму внесли законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, которые оскорбляют Конституцию и государство, пишут РИА Новости.

Ноутбук. Работа.
Ноутбук. Работа.
СС0

Авторы документа — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

Андрей Клишас сообщил, что сейчас законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за подобные проявления неуважения в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти.

Сенатор считает, что в обществе уже сформировано «понимание» того, что интернет нельзя использовать для продажи наркотиков, распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.

Андрей Клишас предложил дополнить статью «Мелкое хулиганство», указав ответственность за распространение в сети материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.

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