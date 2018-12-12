Сенаторы предложили наказывать россиян за неуважение к государству в интернете

Авторы документа — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.
Андрей Клишас сообщил, что сейчас законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за подобные проявления неуважения в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти.
Сенатор считает, что в обществе уже сформировано «понимание» того, что интернет нельзя использовать для продажи наркотиков, распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.
Андрей Клишас предложил дополнить статью «Мелкое хулиганство», указав ответственность за распространение в сети материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.