Сенаторы предложили наказывать россиян за семейные дебоши

Сенаторы направят в Минюст России предложение о внесении в КоАП ответственности за семейно-бытовое дебоширство, пишут « Известия ».

Изменения предлагается внести в статью о мелком хулиганстве. Предполагается, что наказанием может стать штраф, обязательные работы или административный арест.

«Ответственность дебоширов установлена в публичных местах, но ее также необходимо распространить на личное пространство», — отмечается в обосновании к документу.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что любое действие, попирающее права личности на спокойную и комфортную жизнь, следует ограничивать.

При этом, по его мнению, мера наказания должна соответствовать нанесенному ущербу, в том числе моральному.

Сенатор Сергей Леонов назвал тему семейного дебоша актуальной, поскольку полицейские зачастую не реагируют на такие сообщения, а если и приезжают, то им просто не открывают дверь.

В Минюсте подтвердили, что уже знакомы с инициативой сенаторов и сейчас ее прорабатывают.