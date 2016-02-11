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Жизнь

Сенаторы предложили наказывать россиян за семейные дебоши

Сенаторы направят в Минюст России предложение о внесении в КоАП ответственности за семейно-бытовое дебоширство, пишут «Известия».

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

Изменения предлагается внести в статью о мелком хулиганстве. Предполагается, что наказанием может стать штраф, обязательные работы или административный арест.

«Ответственность дебоширов установлена в публичных местах, но ее также необходимо распространить на личное пространство», — отмечается в обосновании к документу.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что любое действие, попирающее права личности на спокойную и комфортную жизнь, следует ограничивать.

При этом, по его мнению, мера наказания должна соответствовать нанесенному ущербу, в том числе моральному.

Сенатор Сергей Леонов назвал тему семейного дебоша актуальной, поскольку полицейские зачастую не реагируют на такие сообщения, а если и приезжают, то им просто не открывают дверь.

В Минюсте подтвердили, что уже знакомы с инициативой сенаторов и сейчас ее прорабатывают.

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