Сентябрь горит. Как барнаульский дендрарий готовится к нашествию горожан

С приходом осени барнаульцы стремятся посетить дендрарий НИИ Лисавенко. Сюда приезжают целыми семьями, гуляют, наслаждаются реликтовыми растениями и делают фотографии на фоне увядающей природы. Altapress.ru наведался в дендрарий, чтобы проверить, готово ли самое живописное место Барнаула принять толпы горожан.

Утром в будний день желающих прогуляться по осеннему дендрарию мало. То ли барнаульцы заняты своими делами, то ли еще не уверены, что деревья распрощались с зеленью. Корреспондент altapress.ru убедился, осенние пейзажи есть — можно смело идти на фотосессию.

Для посетителей открыли участок дендрария с двумя водоемами, который серьезно пострадал после мощного шторма в 2018 году. Спустя два года эту территорию освободили от обломков деревьев, а также привели в порядок пруды.

Интересно, что при очистке один из водоемов поменял цвет — вода приобрела бирюзовый оттенок. «Теперь у нас есть бирюзовое барнаульское чудо», — с гордостью отметил руководитель института Александр Канарский.

Осень в барнаульском дендрарии. Дмитрий Лямзин. Осень в барнаульском дендрарии. Дмитрий Лямзин. Осень в барнаульском дендрарии. Дмитрий Лямзин.

Александр Канарский,

Руководитель отдела «НИИСС имени М.А. Лисавенко»:

При наливе вода стояла мутная, но вскоре отстоялась и приобрела бирюзовый оттенок. Тяжело сказать, что конкретно способствовало такому явлению.

Ожидается, что второй пруд также превратится в «бирюзовое чудо», ведь его начали заполнять на несколько дней позже. По словам Александра Канарского, преображение водоема может произойти через 5−6 дней.

Осень в барнаульском дендрарии. Дмитрий Лямзин. Осень в барнаульском дендрарии. Дмитрий Лямзин. Осень в барнаульском дендрарии. Дмитрий Лямзин.

Для тех барнаульцев, которых больше интересует познавательная составляющая уникального комплекса, руководство подготовило еще один сюрприз. В ближайшие дни возле каждого растения появятся таблички с их названиями.

Осень в барнаульском дендрарии. Дмитрий Лямзин. Осень в барнаульском дендрарии. Дмитрий Лямзин. Осень в барнаульском дендрарии. Дмитрий Лямзин.

Режим работы и цена

Стоимость входного билета не изменилась: для взрослых — 150 рублей, для детей до 7 лет — 30 рублей, для школьников и студентов — 50, но при условии организованных групп.

При желании в дендрарии можно заказать услугу экскурсовода. В этом случае стоимость прогулки составит 250 рублей.

Дендрарий работает ежедневно с 11:00 до 19:00. Выходные — понедельник и вторник.

Осень в барнаульском дендрарии. Дмитрий Лямзин.

Справка

Дендрарий находится на территории НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. Он считается одним из самых больших и известных за Уралом и насчитывает более 1 тыс. культур из многих частей планеты.