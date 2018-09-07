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9 сентября у каждого жителя Алтайского края будет возможность выиграть один из 200 крутых призов

9 сентября 2018 г. у каждого жителя Алтайского края будет возможность выиграть более 200 крутых призов, среди которых 4 автомобиля! Участвовать может абсолютно любой житель Алтайского края!

Будут разыграны смартфоны, планшеты, игровые консоли, телевизоры, ноутбуки и др. Ценные подарки предусмотрены не только на региональном уровне, «свой» победитель будет в каждом городе и районе. Основным критерием станет поддержка друзей — организаторы промониторят количество лайков к каждой из фотографий, а техспециалисты отследят накрутку голосов.

Помимо этого в Положении конкурса прописаны семь номинаций, для победы в них количество лайков неважно главное — креативность. Жюри определит призеров в каждой из них. Автомобили будут разыграны в номинации «Лучшее семейное фото». Конкурс «#Мойголос22» пройдет на всей территории Алтайского края — участвовать могут абсолютно все жители региона старше 18 лет.

Для участия в конкурсе необходимо выполнить простые условия:

  • в день голосования, 9 сентября, сфотографироваться на фоне плаката с символикой конкурса, размещенного в помещениях рядом с УИК, и выложить фото в социальных сетях;
  • Фото с хештегами #мойголос22 и #наименование города или района (будет указан на плакате) нужно успеть разместить в Сети до 11 сентября. Конкурс проводится в трех социальных сетях.

Официальные страницы проекта, а так же полную информацию о конкурсе и правилах участия, можно найти в Instagram — @moygolos22, во «ВКонтакте» — vk.com/moygolos22 и «Одноклассниках» — ok.ru/moygolos22. Подписывайтесь!

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