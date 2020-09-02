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Жизнь

6 сентября возле земли пролетит опасный астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 121 до 272 метров, пишет РИА Новости.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Небесное тело, получившее название 465824 (2010 FR), будет пролетать мимо Земли на расстоянии 7,4 млн км со скоростью 28 км/сек. NASA классифицировало его как «потенциально опасный астероид» из-за того, что он достаточно близко подлетит к Земле.

Согласно расчетам, 465824 (2010 FR) совершает полный оборот вокруг Солнца за 1,2 года и относится к группе околоземных астероидов-аполлонов, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела этой группы — открытого в 1932 году астероида Аполлон.

К настоящему времени астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м.

По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс.

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