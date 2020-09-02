6 сентября возле земли пролетит опасный астероид

Небесное тело, получившее название 465824 (2010 FR), будет пролетать мимо Земли на расстоянии 7,4 млн км со скоростью 28 км/сек. NASA классифицировало его как «потенциально опасный астероид» из-за того, что он достаточно близко подлетит к Земле.
Согласно расчетам, 465824 (2010 FR) совершает полный оборот вокруг Солнца за 1,2 года и относится к группе околоземных астероидов-аполлонов, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела этой группы — открытого в 1932 году астероида Аполлон.
К настоящему времени астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м.
По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс.