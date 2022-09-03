3 сентября: зачем Михаил Шуфутинский перевернул календарь и причем здесь американский рэпер

Мы тоже решили перевернуть календарь и кое-что обнаружили. Например, песня « Третье сентября » стала популярна из-за американского рэпера. Altapress.ru разобрался, почему так произошло.

История мема про 3 сентября

В 2011 году интернет-пользователь заметил сходство между рэпером Риком Россом и Михаилом Шуфутинским. А чтобы добавить огня, еще и подписал фотографию американца строчками из песни «Третье сентября». И тут понеслось…

Что случилось 3 сентября?

Не будем держать интригу: в этот день ничего не произошло. Автор песни Игорь Николаев рассказал, что строчки с этой датой просто «хорошо легли на музыку». Вот и весь секрет…

А что Михаил Шуфутинский думает о мемах?

Певец очень рад такой рекламе. Каждую осень песня возвращается в хит-парады, ее крутят по радио-станциям, клип и выступления показывают по телевизору.

Это правда , что Егор Крид снял клип на «Третье сентября»?

Даже больше: он спел дуэтом вместе с Михаилом Шуфутинским.

«Не особо люблю слушать Крида, но вот это прям понравилось, душевненько, еще и Шуфутинский», — написал один из новообретенных поклонников Егора Крида.

Кстати, altapress.ru тоже перевернул календарь. Обратите внимание на дату на сайте!