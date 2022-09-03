3 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

3 сентября: зачем Михаил Шуфутинский перевернул календарь и причем здесь американский рэпер

Мы тоже решили перевернуть календарь и кое-что обнаружили. Например, песня «Третье сентября» стала популярна из-за американского рэпера. Altapress.ru разобрался, почему так произошло.

Михаил Шуфутинский.
Михаил Шуфутинский.
https://vk.com/mikhail.shufutinsky

История мема про 3 сентября

В 2011 году интернет-пользователь заметил сходство между рэпером Риком Россом и Михаилом Шуфутинским. А чтобы добавить огня, еще и подписал фотографию американца строчками из песни «Третье сентября». И тут понеслось…

Что случилось 3 сентября?

Не будем держать интригу: в этот день ничего не произошло. Автор песни Игорь Николаев рассказал, что строчки с этой датой просто «хорошо легли на музыку». Вот и весь секрет…

А что Михаил Шуфутинский думает о мемах?

Певец очень рад такой рекламе. Каждую осень песня возвращается в хит-парады, ее крутят по радио-станциям, клип и выступления показывают по телевизору.

Это правда, что Егор Крид снял клип на «Третье сентября»?

Даже больше: он спел дуэтом вместе с Михаилом Шуфутинским.

«Не особо люблю слушать Крида, но вот это прям понравилось, душевненько, еще и Шуфутинский», — написал один из новообретенных поклонников Егора Крида.

Кстати, altapress.ru тоже перевернул календарь. Обратите внимание на дату на сайте!

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость