3 сентября: зачем Михаил Шуфутинский перевернул календарь и причем здесь американский рэпер

История мема про 3 сентября
В 2011 году интернет-пользователь заметил сходство между рэпером Риком Россом и Михаилом Шуфутинским. А чтобы добавить огня, еще и подписал фотографию американца строчками из песни «Третье сентября». И тут понеслось…
Что случилось 3 сентября?
Не будем держать интригу: в этот день ничего не произошло. Автор песни Игорь Николаев рассказал, что строчки с этой датой просто «хорошо легли на музыку». Вот и весь секрет…
А что Михаил Шуфутинский думает о мемах?
Певец очень рад такой рекламе. Каждую осень песня возвращается в хит-парады, ее крутят по радио-станциям, клип и выступления показывают по телевизору.
Это правда, что Егор Крид снял клип на «Третье сентября»?
Даже больше: он спел дуэтом вместе с Михаилом Шуфутинским.
«Не особо люблю слушать Крида, но вот это прям понравилось, душевненько, еще и Шуфутинский», — написал один из новообретенных поклонников Егора Крида.
Кстати, altapress.ru тоже перевернул календарь. Обратите внимание на дату на сайте!