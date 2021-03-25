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Жизнь
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«Сердце Алтая» отправляет помощь в самые отдаленные деревни Алтайского края

Пять утра. Метель. Зима никак не хочет передать свои права весне. Но это не останавливает грузовую газель с вещами для малообеспеченных семей, она уже вовсю мчится в ещё один район. И медлить нельзя. Ведь помещение к выдаче вещей уже готово, а семьи с маленькими детьми ждут помощи. И она подоспеет вовремя.

Проект «Сердце Алтая».
Проект «Сердце Алтая».
Благотворительный фонд "Облака"

В прошлом году наш фонд осмелился во второй раз подать заявку на президентский грант с заложенным в бюджете автомобилем. Такие заявки редко одобряют эксперты. Но мы победили. А значит, победили все 13 филиалов фонда «Облака», которые в этом году будут выдавать каждую неделю помощь для малообеспеченных и многодетных семей. Одежда, обувь, книги, новая канцелярия, рюкзаки, тетради и новые карандаши — все это с любовью приготовленное командой фонда и теперь найдет своих новых хозяев. И это только начало!

Первым местом, куда 10 марта отправилась машина, стало село Быстрый Исток. 1200 кг женской, мужской, детской одежды и обуви, игрушек и домашних принадлежностей получили семьи.

Проект «Сердце Алтая».
Проект «Сердце Алтая».
Благотворительный фонд «Облака»

Второй пункт назначения — Третьяковский район, а именно маленькие села Первокаменка и Шипуниха. В них живет в общей сложности не более 1000 человек, так показывает Википедия. И находятся села очень далеко от краевой столицы — ехать почти 6 часов. Мы не случайно выбирали отдаленные районы, потому что работы практически нет, уехать возможности тоже нет, и остается только жить и терпеть. Однако там есть школы, сады и люди. И мы нужны им. Теперь и в этих селах каждый месяц семьи будут бесплатно получать одежду, продукты и канцелярию.

И третьим пунктом получения гуманитарной помощи стало село Усть-Чарышская Пристань. Еще до приезда нашей машины, руководитель пункта фонда Облака Евгения подготовила помещение для раздачи вещей, а после получения вещей уже через несколько часов мы получили фотографии зала, подготовленного к приему семей.

Проект «Сердце Алтая».
Проект «Сердце Алтая».
Благотворительный фонд «Облака»

Сегодня машина вернулась в гараж, и водитель Евгений может выдохнуть до следующей поездки. А мы продолжаем свою работу по подготовке новых помещений и вещей с продуктами для отправки.

Мы понимали всю серьезность данного проекта, ведь он охватывает не только Алтайский край, но и республику Алтай. Например, уже через две недели команда проекта отправит машину с помощью в Усть-Коксу, которая находится на расстоянии более 700 км от Барнаула. А затем снова по Алтайскому краю.

Успешное начало проекта «Сердце Алтая» стало возможным не только благодаря полученным деньгам от фонда президентских грантов. Местная администрация сел и районов, да и сами жители — стали частью проекта.

Проект «Сердце Алтая».
Проект «Сердце Алтая».
Благотворительный фонд «Облака»

Анастасия Рябова, главный координатор гранта «Сердце Алтая» каждый день делится горячими новостями из сельской местности, потому что запустить такую махину без поддержки местных властей просто не возможно. Во многих пунктах нашему фонду бесплатно предоставили помещения, и это поможет сэкономить средства, чтобы еще раз заправить машину и отправить продукты и вещи в села.

Прошел всего один месяц с того момента, как фонд Облака получил финансирование и запустил подготовку по доставке вещей в два региона России, но Анастасия Рябова уже подготовила предварительные цифры по оказанной помощи. Вы только вдумайтесь: меньше чем за одну неделю команда благотворительного магазина «Charity Market» и фонда «Облака» подготовила и передала материальную помощь на сумму более 2 млн. руб.

От всего сердца спасибо каждому дарителю в Барнауле, ведь именно их поддержка позволила нам быть смелыми и попытаться помочь десяткам тысяч семей!

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного «Фондом президентских грантов».

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