«Сердце Алтая»: вещи, которые согревают душу

24 марта состоялась первая отгрузка вещей в узловой пункт выдачи в р.п. Тальменка, который был открыт в рамках проекта «Сердце Алтая», где их приняла куратор пункта Галина Тяпкина.

Галина — верный волонтер фонда «Облака» уже долгое время. Ранее она своими силами организовывала выдачу вещей в своем родном селе, а теперь помогает нуждающимся семьям в Тальменке. Ежедневно от Галины приходят фотографии тех, кто уже получил помощь. На фотографиях искренние улыбки детей и благодарный взгляд их родителей — это самая ценная награда.

Для запуска проекта было решено разместить узловые пункты так, чтобы задействовать как можно больше районов по Алтайскому краю и Республике Алтай. Все точки хотелось расположить в разных сторонах от Барнаула, словно солнечные лучи добра, благодаря которым максимальное количество людей могут добраться до ближайшего пункта выдачи и получить помощь.

Проект «Сердце Алтая». Благотворительный фонд «Облака».

Для открытия узлового пункта в Тальменке администрация Тальменского района на безвозмездной основе предоставила просторное помещение, куда уже на прошлой неделе было отправлено 1,5 тонны вещей. Это мужская, женская, детская одежда, книги, игрушки и все то, что передают дарители. Именно так вещи, которые ежедневно приносят в пункты фонда, обретают вторую жизнь, но уже в руках тех, кому они сейчас необходимы.

Проект «Сердце Алтая». Благотворительный фонд «Облака». Проект «Сердце Алтая». Благотворительный фонд «Облака». Проект «Сердце Алтая». Благотворительный фонд «Облака».

В пункт одежда приходит уже отсортирована по категориям. Это заслуга волонтеров и сортировщиков, которые ежедневно сортируют десятки килограммов вещей в Барнауле.

Каждый, кто обращается в узловой пункт, может получить консультационную помощь от юриста и специалиста по социальной работе фонда «Облака», а также принять участие в бесплатных образовательный вебинарах.

Проект «Сердце Алтая». Благотворительный фонд «Облака».

Для получения поддержки человек должен иметь один из документов: справка статусе малоимущей семьи

справка о статусе многодетной семьи

справка о статусе матери/отца — одиночки

справка / удостоверение об инвалидности родителя или ребенка

ходатайство в свободной форме о бесплатной выдачи вещей семье из детского сада , школы , социальной защиты , сельского совета , поселковой администрации.

С открытия пункта выдачи вещей в Тальменке прошло чуть больше недели, и за это время уже 151 человек получил гуманитарную помощь. Галина ежедневно присылает отчет куратору проекта «Сердце Алтая» Анастасии Рябовой, где записывает, какую одежду выдали, и какому количеству людей удалось помочь.

Проект «Сердце Алтая». Благотворительный фонд «Облака».

«На этапе подготовки проекта планировалось, что узловые пункты будут только выдавать вещи, но когда жители увидели как работает помощь, то стали сами жертвовать вещи. Мы с радостью их принимаем и сортируем уже на месте, а после отдаем тем, кто сейчас нуждается в них больше».

Так и работает добро. Оно словно весеннее теплое солнце раскидывает свои лучи и греет сердца людей.

Проект «Сердце Алтая». Благотворительный фонд «Облака».

Адреса пунктов выдачи:

г. Барнаул , ул. Пролетарская 56 и Лазурная 19 , магазины Charity Market

ул. Пролетарская 56 и Лазурная 19 магазины Charity Market г. Новоалтайск ул. Октябрьская , 14/1 ТЦ «Лотус» 2 этаж ( 10:00 — 20:00)

14/1 ТЦ «Лотус» 2 этаж 10:00 — 20:00) с. Староалейское , ул. Кирова , 50 , куратор: Татьяна Викторовна Солод. Тел: 8−962−795−00−27

ул. Кирова 50 куратор: Татьяна Викторовна Солод. Тел: 8−962−795−00−27 с. Быстрый Исток , ул. Некрасова , д.9 , кабинет N18 , кураторы: Панарина Ирина Алексеевна. Тел: 8−923−715−21−48

ул. Некрасова д.9 кабинет N18 кураторы: Панарина Ирина Алексеевна. Тел: 8−923−715−21−48 с. Усть-Чарышская Пристань. ул. 1 Мая , д. 15., куратор: Хорошилова Евгения Александровна. Тел: 8−960−937−18−41

д. 15., куратор: Хорошилова Евгения Александровна. Тел: 8−960−937−18−41 р.п. Тальменка , ул. Партизанская , 76 , куратор: Тяпкина Галина Фёдоровна. Тел: 8−983−555−26−14

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного «Фондом президентских грантов».