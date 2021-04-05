«Сердце Алтая»: вещи, которые согревают душу

Галина — верный волонтер фонда «Облака» уже долгое время. Ранее она своими силами организовывала выдачу вещей в своем родном селе, а теперь помогает нуждающимся семьям в Тальменке. Ежедневно от Галины приходят фотографии тех, кто уже получил помощь. На фотографиях искренние улыбки детей и благодарный взгляд их родителей — это самая ценная награда.
Для запуска проекта было решено разместить узловые пункты так, чтобы задействовать как можно больше районов по Алтайскому краю и Республике Алтай. Все точки хотелось расположить в разных сторонах от Барнаула, словно солнечные лучи добра, благодаря которым максимальное количество людей могут добраться до ближайшего пункта выдачи и получить помощь.
Для открытия узлового пункта в Тальменке администрация Тальменского района на безвозмездной основе предоставила просторное помещение, куда уже на прошлой неделе было отправлено 1,5 тонны вещей. Это мужская, женская, детская одежда, книги, игрушки и все то, что передают дарители. Именно так вещи, которые ежедневно приносят в пункты фонда, обретают вторую жизнь, но уже в руках тех, кому они сейчас необходимы.
В пункт одежда приходит уже отсортирована по категориям. Это заслуга волонтеров и сортировщиков, которые ежедневно сортируют десятки килограммов вещей в Барнауле.
Каждый, кто обращается в узловой пункт, может получить консультационную помощь от юриста и специалиста по социальной работе фонда «Облака», а также принять участие в бесплатных образовательный вебинарах.
- справка статусе малоимущей семьи
- справка о статусе многодетной семьи
- справка о статусе матери/отца — одиночки
- справка / удостоверение об инвалидности родителя или ребенка
- ходатайство в свободной форме о бесплатной выдачи вещей семье из детского сада, школы, социальной защиты, сельского совета, поселковой администрации.
С открытия пункта выдачи вещей в Тальменке прошло чуть больше недели, и за это время уже 151 человек получил гуманитарную помощь. Галина ежедневно присылает отчет куратору проекта «Сердце Алтая» Анастасии Рябовой, где записывает, какую одежду выдали, и какому количеству людей удалось помочь.
«На этапе подготовки проекта планировалось, что узловые пункты будут только выдавать вещи, но когда жители увидели как работает помощь, то стали сами жертвовать вещи. Мы с радостью их принимаем и сортируем уже на месте, а после отдаем тем, кто сейчас нуждается в них больше».
Так и работает добро. Оно словно весеннее теплое солнце раскидывает свои лучи и греет сердца людей.
Адреса пунктов выдачи:
- г. Барнаул, ул. Пролетарская 56 и Лазурная 19, магазины Charity Market
- г. Новоалтайск ул. Октябрьская, 14/1 ТЦ «Лотус» 2 этаж (10:00 — 20:00)
- с. Староалейское, ул. Кирова, 50, куратор: Татьяна Викторовна Солод. Тел: 8−962−795−00−27
- с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, д.9, кабинет N18, кураторы: Панарина Ирина Алексеевна. Тел: 8−923−715−21−48
- с. Усть-Чарышская Пристань. ул. 1 Мая, д. 15., куратор: Хорошилова Евгения Александровна. Тел: 8−960−937−18−41
- р.п. Тальменка, ул. Партизанская, 76, куратор: Тяпкина Галина Фёдоровна. Тел: 8−983−555−26−14
Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного «Фондом президентских грантов».