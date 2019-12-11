На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги ежегодного конкурса «Молодой лидер», который помогает молодежи получить управленческие навыки, а руководству предприятия — выявить наиболее перспективных сотрудников для дальнейшего карьерного развития.

Фоторепортаж с конкурса «Молодой лидер — 2019» можно посмотреть по ссылке

В рамках конкурса молодые заводчане реализовали пять социальных проектов в Заринске. В этом им помогла программа «Стальное дерево» Группы НЛМК.

Сергей Гаар Алтай-Кокс

Первое место в конкурсе «Молодой лидер» завоевал мастер углеподготовительного цеха Алтай-Кокса Сергей Гаар, который обустроил спортивную площадку на стадионе лицея «Бригантина». Вторую ступень пьедестала занял сотрудник цеха тепловодоснабжения Илья Новиков. Он обновил зеленые насаждения на территории детского сада № 7 «Сказочная полянка». Обладателем бронзовой награды стал работник теплоэлектроцентрали Станислав Архипов с проектом реконструкции баскетбольной площадки средней школы № 1.

Всем финалистам конкурса вручили дипломы, памятные подарки и денежные вознаграждения. А победителю и призерам — сертификаты на 71, 48 и 23,5 тысячи рублей соответственно.

«В конкурсе я участвовал второй раз. Для меня победа — это значимый этап развития. Выйти в лидеры помогла команда — коллеги и друзья. Спасибо предприятию за возможность раскрыть свой потенциал. Наш завод развивает и поддерживает сотрудников», — отметил победитель конкурса Сергей Гаар.

О конкурсе «Молодой лидер»

Конкурс стартовал на Алтай-Коксе в 2008 году. За это время его участниками стали около 300 работников завода.

В 2019 году финальному этапу предшествовал длительный отбор претендентов на победу — на старте было 20 участников. Конкурсанты представили презентации «Алтай-Кокс — привлекательный работодатель», испытали себя в командообразующей сессии, деловой игре, преодолели препятствия в экстремальном походе в Горном Алтае. По результатам всех испытаний в финал вышли пять заводчан, которые реализовали инициативы по созданию комфортной и благоприятной городской среды. Каждый из них получил грант от социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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