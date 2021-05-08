Уважаемые жители Алтайского края!

День Победы для нас не просто праздник! Память о событиях Великой Отечественной — в сердце каждого из нас. Война коснулась каждой семьи. Наши предки сумели защитить Родину от фашизма и подарить нам возможность счастливой мирной жизни.

События тех страшных лет никогда не должны повториться. Наша задача — сохранить память об ужасах войны, подвигах дедов и прадедов и передать ее нашим детям.

Мы скорбим о воинах, пожертвовавших собой ради Отечества, и низко склоняем головы перед ветеранами, выжившими в жестоких боях за свободу и независимость нашей страны!

Искренне желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.