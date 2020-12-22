Сергей Приб поздравляет коллег с Днем энергетика

Сергей Приб
Архив «Алтайкрайэнерго»
Усилиями наших специалистов удалось минимизировать количество технологических нарушений,
значительно сократить недоотпуск электроэнергии,
в большом объеме произвести капитальный ремонт зданий и подстанций,
модернизировать имеющееся оборудование,
внедрить новые технологии,
а также продолжить работу по цифровой трансформации,
закладывая фундамент экономики будущего. Год от года мы увеличиваем затраты на охрану труда,
проявляя заботу о здоровье сотрудников. Многое делаем для социальной адаптации и привлечении к общественно-значимой деятельности наших специалистов. Участвуем в благотворительности и помогаем попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Руководители и специалисты по разным направлениям деятельности проходят повышение квалификации и участвуют в семинарах и вебинарах в учебных заведениях регионального и федерального масштабов. Сотрудники «Алтайкрайэнерго» никогда не боялись сложных задач,
это напрямую отражается на состоянии отрасли,
ее достижениях. Уверен,
что и в дальнейшем компания «Алтайкрайэнерго», представляя энергетическую отрасль нашего региона,
будет уверенно развиваться,
укрепляя свой кадровый потенциал,
обогащая производственный опыт,
продолжая традиции неравнодушного отношения к делу и труда на совесть.
Уважаемые коллеги! Ваша напряженная работа стоит за каждым успехом во всех сферах экономики. Для каждого нашего потребителя стабильная и безаварийная работа компании — это свет, уют, комфорт в домах, а главное, бесперебойная деятельность всех важнейших учреждений социальной сферы. Благодарю вас за высокий профессионализм, терпение и трудолюбие.
Для энергетики региона текущий год ознаменован такими важными юбилейными событиями, как 100-летие создания ГОЭЛРО и 55-летие со дня основания компании «Алтайкрайэнерго». В этот двойной для нас праздник желаю всем членам энергетического братства крепкого здоровья, достижения амбициозных целей, профессиональной и творческой самореализации!
С уважением,
генеральный директор Сергей Николаевич Приб