Сергей Приб поздравляет коллег с Днем энергетика

Сергей Приб Архив «Алтайкрайэнерго»

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Усилиями наших специалистов удалось минимизировать количество технологических нарушенийзначительно сократить недоотпуск электроэнергиив большом объеме произвести капитальный ремонт зданий и подстанциймодернизировать имеющееся оборудованиевнедрить новые технологииа также продолжить работу по цифровой трансформациизакладывая фундамент экономики будущего. Год от года мы увеличиваем затраты на охрану трудапроявляя заботу о здоровье сотрудников. Многое делаем для социальной адаптации и привлечении к общественно-значимой деятельности наших специалистов. Участвуем в благотворительности и помогаем попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Руководители и специалисты по разным направлениям деятельности проходят повышение квалификации и участвуют в семинарах и вебинарах в учебных заведениях регионального и федерального масштабов. Сотрудники «Алтайкрайэнерго» никогда не боялись сложных задачэто напрямую отражается на состоянии отраслиее достижениях. Уверенчто и в дальнейшем компания «Алтайкрайэнерго», представляя энергетическую отрасль нашего регионабудет уверенно развиватьсяукрепляя свой кадровый потенциалобогащая производственный опытпродолжая традиции неравнодушного отношения к делу и труда на совесть.

Уважаемые коллеги! Ваша напряженная работа стоит за каждым успехом во всех сферах экономики. Для каждого нашего потребителя стабильная и безаварийная работа компании — это свет, уют, комфорт в домах, а главное, бесперебойная деятельность всех важнейших учреждений социальной сферы. Благодарю вас за высокий профессионализм, терпение и трудолюбие.

Для энергетики региона текущий год ознаменован такими важными юбилейными событиями, как 100-летие создания ГОЭЛРО и 55-летие со дня основания компании «Алтайкрайэнерго». В этот двойной для нас праздник желаю всем членам энергетического братства крепкого здоровья, достижения амбициозных целей, профессиональной и творческой самореализации!

С уважением,

генеральный директор Сергей Николаевич Приб