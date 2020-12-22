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Сергей Приб поздравляет коллег с Днем энергетика

Уникальная энергосистема «Алтайкрайэнерго» была сформирована несколькими поколениями высококвалифицированных специалистов. Сегодня знания, опыт и умение определять перспективные направления работы помогают дальнейшему укреплению экономического потенциала региона и эффективной реализации государственной политики в электроэнергетической отрасли.

Сергей Приб
Сергей Приб
Архив «Алтайкрайэнерго»
Усилиями наших специалистов удалось минимизировать количество технологических нарушений, значительно сократить недоотпуск электроэнергии, в большом объеме произвести капитальный ремонт зданий и подстанций, модернизировать имеющееся оборудование, внедрить новые технологии, а также продолжить работу по цифровой трансформации, закладывая фундамент экономики будущего. Год от года мы увеличиваем затраты на охрану труда, проявляя заботу о здоровье сотрудников. Многое делаем для социальной адаптации и привлечении к общественно-значимой деятельности наших специалистов. Участвуем в благотворительности и помогаем попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Руководители и специалисты по разным направлениям деятельности проходят повышение квалификации и участвуют в семинарах и вебинарах в учебных заведениях регионального и федерального масштабов. Сотрудники «Алтайкрайэнерго» никогда не боялись сложных задач, это напрямую отражается на состоянии отрасли, ее достижениях. Уверен, что и в дальнейшем компания «Алтайкрайэнерго», представляя энергетическую отрасль нашего региона, будет уверенно развиваться, укрепляя свой кадровый потенциал, обогащая производственный опыт, продолжая традиции неравнодушного отношения к делу и труда на совесть.

Уважаемые коллеги! Ваша напряженная работа стоит за каждым успехом во всех сферах экономики. Для каждого нашего потребителя стабильная и безаварийная работа компании — это свет, уют, комфорт в домах, а главное, бесперебойная деятельность всех важнейших учреждений социальной сферы. Благодарю вас за высокий профессионализм, терпение и трудолюбие.

Для энергетики региона текущий год ознаменован такими важными юбилейными событиями, как 100-летие создания ГОЭЛРО и 55-летие со дня основания компании «Алтайкрайэнерго». В этот двойной для нас праздник желаю всем членам энергетического братства крепкого здоровья, достижения амбициозных целей, профессиональной и творческой самореализации!

С уважением,
генеральный директор Сергей Николаевич Приб

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