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Жизнь

Сергей Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта

Накануне Международного женского дня лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram матерное стихотворение о том, как мужчины тратят деньги на женщин.

Сергей Шнуров.
Сергей Шнуров.
instagram.com/shnurovs

Его суть сводится к тому, что мужчины постоянно тратят все деньги на своих женщин, а 8 марта — всего лишь еще один повод это сделать.

«Куда уходят бабки?
Никто не знает ведь.
Мелькают как их лапки,
Хотел бы посмотреть?
Вчера их было много,
В карманах, на счетах.
Манила их дорога,
Как перелетных птах <…>.

Шнуров отметил, что в перед праздником 8 марта деньги «мгновенно мигрируют».

В конце стиха он написал: «Как рыцарь будь в доспехах, // Карманов нет у лат! // Ну все прощай, успехов, // До следующих зарплат. // Ах, да! Восьмое Марта! // Подарок не забудь, // Перевести на карту. // Целую, милый, будь».

Шнуров сопроводил пост картинкой, на которой на столе из денежных купюр выложена цифра 8.

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