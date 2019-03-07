Сергей Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта

Его суть сводится к тому, что мужчины постоянно тратят все деньги на своих женщин, а 8 марта — всего лишь еще один повод это сделать.
«Куда уходят бабки?
Никто не знает ведь.
Мелькают как их лапки,
Хотел бы посмотреть?
Вчера их было много,
В карманах, на счетах.
Манила их дорога,
Как перелетных птах <…>.
Шнуров отметил, что в перед праздником 8 марта деньги «мгновенно мигрируют».
В конце стиха он написал: «Как рыцарь будь в доспехах, // Карманов нет у лат! // Ну все прощай, успехов, // До следующих зарплат. // Ах, да! Восьмое Марта! // Подарок не забудь, // Перевести на карту. // Целую, милый, будь».
Шнуров сопроводил пост картинкой, на которой на столе из денежных купюр выложена цифра 8.