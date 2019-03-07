Сергей Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта

Накануне Международного женского дня лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram матерное стихотворение о том, как мужчины тратят деньги на женщин.

Его суть сводится к тому, что мужчины постоянно тратят все деньги на своих женщин, а 8 марта — всего лишь еще один повод это сделать.

«Куда уходят бабки?

Никто не знает ведь.

Мелькают как их лапки,

Хотел бы посмотреть?

Вчера их было много,

В карманах, на счетах.

Манила их дорога,

Как перелетных птах <…>.

Шнуров отметил, что в перед праздником 8 марта деньги «мгновенно мигрируют».

В конце стиха он написал: «Как рыцарь будь в доспехах, // Карманов нет у лат! // Ну все прощай, успехов, // До следующих зарплат. // Ах, да! Восьмое Марта! // Подарок не забудь, // Перевести на карту. // Целую, милый, будь».

Шнуров сопроводил пост картинкой, на которой на столе из денежных купюр выложена цифра 8.