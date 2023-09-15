Сергей Суровикин находится в Алжире.

Фотографии Суровикин также появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране, где говорится о визите «российской делегации высокого уровня».
Генерал находится там вместе с делегацией Минобороны.
Сергей Суровикин, генерал армии, на данный момент находится в Алжире вместе с делегацией министерства обороны России, сообщает «Коммерсантъ».
Фотографии Суровикин также появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране, где говорится о визите «российской делегации высокого уровня».
Генерал находится там вместе с делегацией Минобороны.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter