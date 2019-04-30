Прокуратура поторопила Сергея Дугина с расселением опасного дома

Жильцы аварийного дома на улице Махалова в Барнауле рискуют оказаться в руинах. Прокуратора обязала администрацию города и управляющую компанию устранить нарушения, но в мэрии заявляют, что денег на расселение людей нет. Об этом сообщили в организации «Гражданский патруль».

Жители аварийного дома № 37 по ул. Малахова боятся за свою жизнь. Дом должны были расселить и снести еще в 2017 году. Несколько лет назад управляющая компания перестала следить за состоянием жилья.

«Куда мы не обращались, все говорят одно: денег на расселение нет, а ремонтировать подлежащий под снос дом не имеет смысла. Во многих квартирах проживают маленькие дети, и мы боимся, что с потолка что-то рухнет. Уже были такие моменты, хорошо, что никого не зацепило», — рассказывает один из жильцов.

По словам правозащитников, в здании рушатся стены, в квартирах частично перестали работать розетки и выключатели, общедомовая канализация сгнила, все поражено грибком и завелись всевозможные насекомые.

Ситуацию взяла под контроль прокуратура Октябрьского района. Ответственным лицам внесли представление, но дом нуждается в срочном расселении и может рухнуть в любой момент, отмечают в «Гражданском патруле».