Сергея Лаврова угостили алтайскими деликатесами

20 января и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров провел ежегодный прием иностранных журналистов и представителей пресс-служб дипломатических миссий. В рамках проекта «Гастрономическая карта России» гостей накормили алтайскими блюдами. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Алтайские шеф-повара приготовили для гостей сыровяленые мясные деликатесы, традиционный сыр коренных народов Горного Алтая курут с алтайским медом и кедровым орехом, а также салат карбалjын из мяса марала, кедрового ореха, дикого лука уксуна с соусом на базе выжимки лопуха и папоротником орляком.

Кроме этого, Республика Алтай презентовала несколько видов меда с пантовой крошкой, цветочной пыльцой, пергой, вытяжкой из красной щетки и маральего корня, а также традиционный десерт народов Горного Алтая «чок-чок», приготовленный из Каракобинского талкана с кедровым орехом и дикими ягодами.

Автор проекта Екатерина Шаповалова с командой производителей и шеф-поваров из 12 регионов представила более 150 региональных продуктов и блюд.

В завершение церемонии гостям подарили различные виды пастилы из Удмуртской республики и Тульской области, травяные чаи из музея-заповедника «Куликово поле», бальзамы из Республики Алтай и российские вина, добавляют «Известия».