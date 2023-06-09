9 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Серия ощутимых землетрясений напугала россиян

Российские сейсмологи за сутки зафиксировали три землетрясения магнитудой 5,2, 5,4 и 3,9.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Все три сейсмособытия произошли в акватории Тихого океана - у берегов Камчатки, указывает Газета.Ru.

Между тем землетрясение магнитудой 3,8 также зафиксировано в Бурятии. А в акватории Байкала "тряхнуло" жителей сразу нескольких поселков — на границе Иркутской области и Бурятии. В эпицентре зарегистрировали сейсмособытие магнитудой 4,0.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость