Серия ощутимых землетрясений напугала россиян

Российские сейсмологи за сутки зафиксировали три землетрясения магнитудой 5,2, 5,4 и 3,9.

Все три сейсмособытия произошли в акватории Тихого океана - у берегов Камчатки, указывает Газета.Ru.

Между тем землетрясение магнитудой 3,8 также зафиксировано в Бурятии. А в акватории Байкала "тряхнуло" жителей сразу нескольких поселков — на границе Иркутской области и Бурятии. В эпицентре зарегистрировали сейсмособытие магнитудой 4,0.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.