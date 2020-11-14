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Жизнь

«Серое утро над Обью»: в Барнауле умер известный художник-живописец

Ушел из жизни художник-живописец, педагог Анатолий Штань, сообщила Алтайская организация союза художников на своей странице в Facebook.

Анатолий Штань на своей выставке в библиотеке.
Анатолий Штань на своей выставке в библиотеке.
akdb22.ru

Прощание состоится 16 ноября в 14:00 в барнаульском крематории (пр. Космонавтов, 64).

О художнике и педагоге

Штань Анатолий Александрович родился 8 февраля 1936 года в Белополье Сумской области Украины.

В 1965 году окончил художественно-графический факультет Костромского педагогического института им. Н. А. Некрасова. После окончания института приехал по распределению в Барнаул.

С 1996 года участвовал в краевых выставках. С 1998 года член Союза художников.

Он учил детей изобразительному искусству в школах № 22 и № 70 Барнаула, 16 лет проработал преподавателем рисунка, живописи и композиции в Барнаульской детской художественной.

Много лет, уже находясь на пенсии, занимался с детьми в Изостудии центра детского творчества. Многие его ученики связали свою жизнь с искусством, став профессиональными художниками, декораторами, дизайнерами. Сейчас они работают в Дрездене и Лондоне, Москве и Санкт-Петербурге, Пскове и Владивостоке, Кемерово и Барнауле, и многих других городах.

Основные работы — «Весна. Избушка» (1981), ГХМАК, «Пионы на столе» (1985), «Автопортрет» (1979), «Октябрь» (1993), «Серое утро над Обью».

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