Материнский капитал увеличили и будут выдавать по новой схеме в Алтайском крае

С 15 апреля в Алтайском крае сертификаты на материнский капитал будут оформлять автоматически. Сведения о рождении ребенка будут поступать в ПФР из ЗАГСов, и родителям не придется тратить время на оформление дополнительных документов. Рассказываем о новшествах этого проекта в 2020 году.

Что изменилось в 2020 году

Президент Владимир Путин утвердил федеральный закон, вносящий изменения в программу материнского капитала. Принятые поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использования средств, а также продлевают срок действия программы.

Одно из главных нововведений в том, что программа теперь распространяется и на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен с 1 января 2020 года, получили право на получение 466 617 рублей.

Как купить жилье на материнский капитал. архив ООО"Финанс Гарант"

Сколько теперь будут получать за второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей.

За третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, также будут добавлять 150 тыс. рублей при условии, что раньше у семьи не было права на эту выплату (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

Если в 2020 году в семье рождается двойня или тройня, материнский капитал также составит 616 617 рублей. Независимо от количества детей сумма от государства не превысит 616 617.

Право на получение выплат на первого ребенка распространяется и на отцов — единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат также 616 617 рублей.

Цифра 9 173 алтайских семьи получили государственный сертификат по программе материнского капитала, а полностью распорядились средствами 11 765 семей.

Мать и ребенок СС0

Каковы сроки получения материнского капитала

До конца 2020 года нормативные сроки по материнскому капиталу сохранятся прежними. Для оформления сертификата отведено 15 рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами — один месяц.

Большинство территориальных органов алтайского краевого пенсионного ведомства сегодня оказывают госуслуги в более короткие сроки.

С 2021 года сроки оформления материнского капитала и распоряжения его средствами сократятся. На выдачу сертификата, согласно новому порядку, будет отводиться не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами — не больше 10 рабочих дней.

В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до 15 и 20 рабочих дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.

Материнский капитал для покупки жилья: вопросы и ответы. СС0.

Как получить сертификат

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с 15 апреля, Пенсионный фонд в Алтайском крае приступит к проактивной выдаче сертификатов.

Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого ПФР сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Сейчас в Пенсионном фонде тестируют оформление сертификата по новым правилам.

Данные об оформлении сертификата зафиксируют в информационной системе ПФР и направят в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда РФ или портале Госуслуг.

Младенец. Ребенок unsplash.com

Как потратить капитал на жилье

Распоряжение маткапиталом станет более удобным в 2020 году. Это особенно касается самого востребованного у семей направления программы — улучшения жилищных условий с привлечением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит.

То есть вместо двух обращений — в банк и Пенсионный фонд — семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно можно оформить кредит и подать заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.

Мать и ребенок СС0

В Пенсионном фонде отмечают, что такая услуга появится не сразу, а по мере заключения соглашений между банками и ПФР.

Принятые поправки к программе материанского капитала законодательно закрепили право семей использовать средства для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимое условие — наличие права собственности на землю и разрешение на строительство жилья.

10 760 алтайских семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала в 2019 году. Из них 7 661 частично или полностью погасили жилищные кредиты. Еще 3099 — улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Как долго будет действовать программа маткапитала

Действие программы материнского капитала продлено на пять лет — до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени, начиная с 1 января 2020-го, появятся новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала. Ежегодно размер капитала будут индексироваться.