2 апреля
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Жизнь

Сервис знакомств Badoo перестал работать в России и Белоруссии

Сайт знакомств и приложение Badoo больше недоступны в России и Республике Беларусь, сообщили в письме пользователям представители сервиса.

Отношения. Пара.
Отношения. Пара.
СС0

Приложение удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery.

Все подписки на Premium-аккаунты отменены для всех пользователей, кроме пользователей Apple App Store. Им нужно отменить подписку самостоятельно.

«Нам жаль, что мы больше не можем радовать участников нашего сообщества, всем тем, за что вы любите Badoo, но мы остаемся рядом, чтобы помочь вам адаптироваться к переменам», — говорится в письме.

Там также отмечается, что пользоваться текущей ограниченной версией приложения можно.

Badoo Trading Limited зарегистрированная в Англии и Уэльсе.

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