Сеть кафе «Вобла» в честь пятилетия приготовила вкусные подарки и акции, которые ждут гостей весь февраль

Первое кафе-закусочная «Вобла» открылось в Барнауле 6 февраля 2015 года. Проекту не потребовалось много времени, чтобы завоевать популярность среди барнаульцев и жителей нашего региона. Мгновенный успех и социальная польза (приобщение к качественным напиткам, воспитание культуры) привели к тому, что пятилетие «Вобла» отмечает в качестве крупной сети с представительствами в Рубцовске и Бийске.

В 2015 году открытие «Воблы» стало огромным шагом вперед на рынке общепита Барнаула. Высокая конкуренция и сложная экономическая ситуация в стране не стали преградой для кафе-закусочной. Презентация первой «Воблы» в Индустриальном районе Барнаула (у новой «Ленты») оказалось тем событием, которое было нужно городу.

Фирменная фишка — классический советский стиль — стала лейтмотивом всех шести барнаульских кафе, а также реализовалась в Рубцовске и Бийске.

Сеть закусочных «Вобла» открыла еще одно заведение. Фото предоставлено рекламодателем

В каждой «Вобле», как в любимой многими советской пивнушке, есть столы со стульями и классические «стояки», а также вся знакомая с детства атрибутика советского интерьера. Каждая закусочная похожа одновременно и на классический павильон времен развитого социализма, и на папин гараж, что завален всякими странными и очень интересными штуками, которые без труда узнает любой из тех, кто родился и пожил в 70−80-х годах прошлого века. Тут нашлось место деревянным лыжам, авоськам, санкам, сифонам, ракеткам, вымпелам.

Председатель совета директоров «Барнаульского пивоваренного завода» Андрей Солодилов отмечает, что развивать собственный общепит компания решила не столько с бизнес-целями, сколько для повышения культуры употребления напитков.

Андрей Солодилов в «Вобле». Олег Богданов

Андрей Солодилов,

председатель совета директоров «Барнаульского пивоваренного завода»:

Когда только запускалось первое заведение такого формата, у нас были сомнения на счет его перспектив. Сейчас понимаем, что они были напрасны. Мы хотим популяризировать культуру пития. Если мы не будем предоставлять места для подобного времяпрепровождения, люди пойдут на улицы, во дворы, на лавочки, на детские площадки. Не думаю, что это хорошо.

Меню каждой «Воблы» простое и вкусное: несколько сортов пива, пельмени, манты, салаты, рыба, закуски. Все по-прежнему недорого. Это является важной частью стратегии сети.

Кстати, в честь первого юбилея в каждом кафе сети закусочных «Вобла» весь февраль гостей ждут интересные и вкусные акции и подарки.