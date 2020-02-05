«Трофей» разыграет призы в прямом эфире

К 23 февраля сеть магазинов товаров для рыбалки, охоты и туризма «Трофей» устраивает праздничный розыгрыш. Никаких носков и пены для бритья — только настоящие мужские подарки!

Что можно выиграть?

«Трофей» подарит коптильни, термосы, горелки, портативные музыкальные колонки, рюкзаки, туристические лампы, наборы посуды, фонари и многое другое, что пригодится в походе, на охоте или рыбалке.

Как принять участие?

До 24 февраля 2020 года нужно купить в любом из барнаульских магазинов «Трофей» товары на сумму от 2000 рублей, заполнить купон и бросить его в специальный ящик.

Адреса магазинов:

ул. Малахова , 119

119 ул. Короленко , 102

102 пр. Калинина , 57/1

57/1 ул. Власихинская , 166

А что потом?

27 февраля в 9:00 пройдет онлайн-розыгрыш. Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях «Трофея» «ВКонтакте», «Инстаграм».

* Организатор розыгрыша: ООО «Трофей». ИНН 2222785314. КПП 222201001. ОГРН 1102223000714. Юридический адрес: 656066, г. Барнаул, ул. Малахова, 119. Розыгрыш проводится с 27 января по 24 февраля 2020 года. Купон для участия в розыгрыше выдается кассиром магазина при совершении покупки на сумму от 2000 рублей (с учетом скидки по дисконтным картам и бонусной программе). Купон выдается на один суммарный чек покупки. Розыгрыш состоится 27.02.2020 г. в 9:00 (онлайн).

Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях:

Более подробная информация у продавцов-консультантов сети магазинов «Трофей».