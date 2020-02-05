«Трофей» разыграет призы в прямом эфире

Что можно выиграть?
«Трофей» подарит коптильни, термосы, горелки, портативные музыкальные колонки, рюкзаки, туристические лампы, наборы посуды, фонари и многое другое, что пригодится в походе, на охоте или рыбалке.
Как принять участие?
До 24 февраля 2020 года нужно купить в любом из барнаульских магазинов «Трофей» товары на сумму от 2000 рублей, заполнить купон и бросить его в специальный ящик.
Адреса магазинов:
- ул. Малахова, 119
- ул. Короленко, 102
- пр. Калинина, 57/1
- ул. Власихинская, 166
А что потом?
27 февраля в 9:00 пройдет онлайн-розыгрыш. Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях «Трофея» «ВКонтакте», «Инстаграм».
* Организатор розыгрыша: ООО «Трофей». ИНН 2222785314. КПП 222201001. ОГРН 1102223000714. Юридический адрес: 656066, г. Барнаул, ул. Малахова, 119. Розыгрыш проводится с 27 января по 24 февраля 2020 года. Купон для участия в розыгрыше выдается кассиром магазина при совершении покупки на сумму от 2000 рублей (с учетом скидки по дисконтным картам и бонусной программе). Купон выдается на один суммарный чек покупки. Розыгрыш состоится
Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях:
Более подробная информация у продавцов-консультантов сети магазинов «Трофей».