Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» получила статус «Лучший социально ответственный работодатель»

Присвоение такого статуса означает, что работодатель ответственно заботится о своих сотрудниках. В компании действует коллективный договор, реализуются программы развития персонала и формирования здорового образа жизни. Кроме этого, у предприятия нет задолженности по уплате налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды. Кадровая политика АО «СК Алтайкрайэнерго» направлена на формирование высокопрофессионального коллектива энергетиков, рост кадрового потенциала, повышение уровня управленческих и производственных процессов, достижение укомплектованности всех подразделений компании квалифицированным и активно действующим персоналом.

Главный капитал нашей компании — это люди. Начиная с 2016 года, мы кардинально пересмотрели кадровую политику и запустили комплексную систему оценки и подготовки персонала: начиная с локального уровня на электросетевых участках, далее — на уровне РЭС, филиала и компании в целом. Ключевым приоритетом «Алтайкрайэнерго» при этом является обеспечение высокой квалификацией всего производственного персонала. У нас трудится около двух тысяч сотрудников, и каждый играет важную роль в достижении общей цели, ведь успех любого предприятия напрямую зависит от коллектива. Мы работаем единой командой. Действуя именно в таком формате и базируясь на эффекте синергии, мы усилиями всего сообщества достигаем результатов, многократно превышающих затраченные ресурсы. Присвоение статуса «Лучший социально ответственный работодатель» является для нас высочайшей оценкой Правительства Алтайского края. Это подтверждает наши правильные приоритеты и верный курс бизнес-стратегии и трансформации организационной структуры. В дальнейшем мы намерены не только сохранить полученный статус, но и приумножить наши достижения.