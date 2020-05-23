Северная орхидея распустила свои лепестки раньше срока на Алтае. Легенда

Летопись природы

Данные по началу цветения башмачков вносятся в ежегодную Летопись природы — это помогает отследить динамику начала цветения этого растения. Средняя дата зацветания башмачка — 3 июня.

Цветение «башмачка» очень варьирует и зависит в основном от погодных условий. Самое раннее цветение в предыдущие годы отмечалось в далеком 2002 году — оно пришлось на 26 мая, а самое позднее отмечалось в 2010 году — 12 июня. В этом году северную орхидею удалось сфотографировать 17 мая.

«Нынешнее цветение башмачка крупноцветкового можно считать самым ранним за последние 16 лет. Отмечено оно в окрестностях кордона Кокши. Такое ранее цветение обусловлено теплой погодой, установившейся в последний месяц над территорией Западной Сибири. Совсем скоро на всем побережье Телецкого озера можно будет увидеть эти удивительные цветы, которые называют северной орхидеей», — комментирует научный сотрудник Алтайского заповедника Мирослава Сахневич.

У этого растения существует много других названий — Башмачок крупноцветный, Башмачок Тунберга. В народе распространены названия — Адамова голова синяя, Кошельки, Кукушкины башмачки, Кукушкины сапожки, Мудушки, Сапожки Богородицы, Царь-трава.

Легенда

Название цветка происходит из сказок и легенд, а цветок, своей необычной формой, напоминающий шелковую женскую туфельку, появился на земле благодаря милой забывчивости и рассеянности богини Венеры.

По одной из легенд влюбленные Венера и Адонис спрятались во время дождя в кроне дерева, а золотой башмачок соскользнул с ножки богини прямо на дорогу, по которой проходил мимо охотник.

Обрадованный драгоценной находкой человек протянул руку к башмаку, но тот мгновенно превратился в прекрасный цветок.