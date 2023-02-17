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Жизнь

Северный ветер и морозы обещают синоптики 17 февраля в Алтайском крае

В Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными условиями для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает Алтайский гидрометцентр.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

В регионе преимущественно без осадков. Местами изморозь, возможен туман.

Температура ночью составит до минус 32 градусов, по югу местами до минус 24. Днем — до минус 16, а в предгорьях до минус восьми.

Погода в Барнауле 17 февраля

В Барнауле ночью до минус 29. Днем до минус 12. Ветер северный, 2−7 м/с.

Погода в Республике Алтай

В Республике Алтай переменная облачность, без осадков. Температура ночью до минус 24, днем — до минус четырех.

По народным приметам, 17 февраля, в день Николы Студеного, если туман держится высоко — это к хорошей погоде. Если опускается на землю — к оттепели и снегу.

Ранее режим «черного неба» снова объявили в Барнауле и в Бийске.

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