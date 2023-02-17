Северный ветер и морозы обещают синоптики 17 февраля в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
В регионе преимущественно без осадков. Местами изморозь, возможен туман.
Температура ночью составит до минус 32 градусов, по югу местами до минус 24. Днем — до минус 16, а в предгорьях до минус восьми.
Погода в Барнауле 17 февраля
В Барнауле ночью до минус 29. Днем до минус 12. Ветер северный, 2−7 м/с.
Погода в Республике Алтай
В Республике Алтай переменная облачность, без осадков. Температура ночью до минус 24, днем — до минус четырех.
По народным приметам, 17 февраля, в день Николы Студеного, если туман держится высоко — это к хорошей погоде. Если опускается на землю — к оттепели и снегу.
Ранее режим «черного неба» снова объявили в Барнауле и в Бийске.