Северный ветер и -33. Мощные холода и туман обрушатся на Алтайский край в выходные

До -33 градусов похолодает в Алтайском крае на выходных. Низкие температуры придут с туманами и изморозью. Рассказываем, как будет меняться погода в регионе с 22 по 24 января.

В Алтайском крае

По данным регионального Гидрометцентра, 22 января в Алтайском крае температура воздуха опустится до −20…−25 градусов ночью (местами до -30 градусов) и до −12…−17 градусов — днем.

Осадков не прогнозируют. Вероятны изморозь и туман, сохранится сильная гололедица.

Ночью 23 января в крае похолодает до −21…−26 градусов (местами до -31 градуса), днем — до −14…−19 градусов (по югу до -9 градусов).

Снега не предвидится. Также возможны изморозь и туман. Ветер скоростью 2−7 метров будет дуть с севера.

Зима. Снег. ССО

Ночью 24 января в Алтайском крае градусник снова покажет −21…−26 градусов (местами до -33 градусов). В отдельных районах пройдет небольшой снег. Днем температура в регионе достигнет −14…−19 градусов (по югу -9 градусов) — без осадков.

В Барнауле

Температура воздуха в Барнауле 22 января опустится до −23…−25 градусов ночью и до −15…−17 градусов днем.

23 января в краевой столице ожидаются −24…−26 градусов ночью и −15…−17 градусов днем.

Осадки в эти двое суток маловероятны. Возможны туман и изморозь.

Зима в лесу. Туман. СС0

Ночью 24 января в Барнауле похолодает до −22…−24 градусов ночью и до −13…−15 градусов ночью.

Ветер будет северным, до 7 метров в секунду.