Северный ветер и -33. Мощные холода и туман обрушатся на Алтайский край в выходные

В Алтайском крае
По данным регионального Гидрометцентра, 22 января в Алтайском крае температура воздуха опустится до −20…−25 градусов ночью (местами до -30 градусов) и до −12…−17 градусов — днем.
Осадков не прогнозируют. Вероятны изморозь и туман, сохранится сильная гололедица.
Ночью 23 января в крае похолодает до −21…−26 градусов (местами до -31 градуса), днем — до −14…−19 градусов (по югу до -9 градусов).
Снега не предвидится. Также возможны изморозь и туман. Ветер скоростью 2−7 метров будет дуть с севера.
Ночью 24 января в Алтайском крае градусник снова покажет −21…−26 градусов (местами до -33 градусов). В отдельных районах пройдет небольшой снег. Днем температура в регионе достигнет −14…−19 градусов (по югу -9 градусов) — без осадков.
В Барнауле
Температура воздуха в Барнауле 22 января опустится до −23…−25 градусов ночью и до −15…−17 градусов днем.
23 января в краевой столице ожидаются −24…−26 градусов ночью и −15…−17 градусов днем.
Осадки в эти двое суток маловероятны. Возможны туман и изморозь.
Ночью 24 января в Барнауле похолодает до −22…−24 градусов ночью и до −13…−15 градусов ночью.
Ветер будет северным, до 7 метров в секунду.