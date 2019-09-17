Сейсмометр зафиксировали серию таинственных волн

Геофизики пытаются разгадать загадку странных волн, зафиксированных сейсмометрами в Оклахоме (США) с марта по настоящее время.

Первая аномалия была зафиксирована 24 июня. Сигналы «пульсировали» около 10 минут, пишет National Geographic.

Станции и коровы

Сначала ее приняли за сбой в системе мониторинга — станции часто обнаруживают нетипичный шум, но его источником может быть проезжающий автомобиль или даже прошедшая мимо корова.

Но оказалось, что аномалию зафиксировали 52 станции по всему штату.

Аналитик Эндрю Тиль проследил подобные сигналы с марта до настоящего времени. Волны возникали снова с возрастающей частотой, интенсивностью и длительностью.

Выходной день

Они всегда происходили утром, но никогда — в воскресенье.

Последний факт натолкнул ученых на мысль искать причину аномалии на армейском заводе боеприпасов, где взрывы происходят постоянно.

Хотя возможный источник акустических волн установлен, исследователи до сих пор не знают, почему они распространяются так далеко и меняются со временем.

«Здесь все еще много странных неизвестных», — говорит ученый из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Геофизики предположили, что такие акустические волны могут распространяться на очень большие территории, пишет mail.ru.

Понимание этого процесса поможет отслеживать ядерную деятельность за рубежом. Включая подземные испытания ядерной бомбы.