Сезон гроз начинается в Алтайском крае вместе с приходом жары под +30

«Преимущественно без осадков, местами небольшие, по востоку местами умеренные дожди, грозы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +18…+23 градуса, по югу местами будет до +28 градусов.
Ветер юго-западный, 9−14 метров в секунду, местами порывы 17−22 метра.
В Барнауле в первой половине дня небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит +21…+23 градуса. Ветер юго-западный, 9−14 метров в секунду.
Также напомним, что до 30 апреля на территории региона объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.