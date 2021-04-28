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Жизнь

Сезон гроз начинается в Алтайском крае вместе с приходом жары под +30

Жаркую и местами грозовую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 28 апреля.

Гроза на Алтае.
Гроза на Алтае.
Андрей Макаров.

«Преимущественно без осадков, местами небольшие, по востоку местами умеренные дожди, грозы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +18…+23 градуса, по югу местами будет до +28 градусов.

Ветер юго-западный, 9−14 метров в секунду, местами порывы 17−22 метра.

В Барнауле в первой половине дня небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит +21…+23 градуса. Ветер юго-западный, 9−14 метров в секунду.

Также напомним, что до 30 апреля на территории региона объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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