Сезон подарков. Специальные акции от компании «Открытие Брокер» в преддверии Нового года

«Открытие Брокер» дарит своим клиентам бонусные баллы в рамках акции «Тёплый приём». Как их получить? Для этого достаточно пополнить счет или перевести свои активы в «Открытие Брокер». Вы можете получить до 0,3% от суммы зачисленных денежных средств или активов баллами на бонусный счёт в программе лояльности «O. InveStore».
- При пополнении брокерского счета вы получаете 0,1%
- При зачислении ценных бумаг вы получаете 0,2%.
- При пополнении индивидуального инвестиционного счёта вы получаете 0,3%.
Участником акции может стать клиент «Открытие Брокер», который присоединился к программе лояльности «O.InveStore!™».
С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте «Открытие Брокер».
«Открытие Брокер» дополнительно дарит 0,1% своим самым лояльным клиентам.
В том случае, если вы уже получали бонусные баллы на прошлых этапах акции, то вы дополнительно получите 0,1% от зачисленной суммы или от стоимости переведенных активов.
Максимум 10 000 баллов при зачислении денежных средств и 50 000 баллов при зачислении ценных бумаг.
Чтобы получить кешбэк, вам необходимо открыть брокерский счёт и в течение месяца «Открытие Брокер» будет возвращать 75% от комиссии за сделки.
Именинникам-участникам программы лояльности «O.InveStore!» в день рождения и в течение 30 дней после него «Открытие Брокер» будет начислять кешбэк в размере 50% от комиссий за сделки.
Дополнительные баллы в любой момент можно потратить на подарки на витрине вознаграждений.
Бонусными баллами можно оплатить любые из 15 000 товаров, представленных на витрине первой в России программы лояльности для инвесторов O.InveStore!™. Обменять баллы можно по курсу 1 балл = 1 рубль.
Спектр товаров действительно огромен — от подарочных сертификатов до смартфонов и акустических систем.
«Битва интеллектов» — финансовый квест для клиентов «Открытие Брокер». Этот квест позволяет конвертировать свои знания и интуицию в реальные призы.
Нужно принять участие в одном из этапов квеста, а в конце декабря среди победителей этапов будут разыграны три суперприза — сертификаты интернет-магазина на 5 000, 10 000 и 15 000 рублей.
Торопитесь — до конца срока действия акций осталось меньше месяца.
АО «Открытие Брокер»