Сезон подарков. Специальные акции от компании «Открытие Брокер» в преддверии Нового года

1. Бонусные баллы в подарок

«Открытие Брокер» дарит своим клиентам бонусные баллы в рамках акции «Тёплый приём». Как их получить? Для этого достаточно пополнить счет или перевести свои активы в «Открытие Брокер». Вы можете получить до 0,3% от суммы зачисленных денежных средств или активов баллами на бонусный счёт в программе лояльности «O. InveStore».

При пополнении брокерского счета вы получаете 0,1%

При зачислении ценных бумаг вы получаете 0,2%.

При пополнении индивидуального инвестиционного счёта вы получаете 0,3%.

Участником акции может стать клиент «Открытие Брокер», который присоединился к программе лояльности «O.InveStore!™».

С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте «Открытие Брокер».