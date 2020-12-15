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Сезон подарков. Специальные акции от компании «Открытие Брокер» в преддверии Нового года

Конец года — отличный момент, чтобы освоить новые направления для инвестирования на фондовых рынках и получить приятные бонусы от компании «Открытие Брокер», которая отмечает свое 25-летие. В преддверии главного зимнего праздника рассказываем об акциях для новых и постоянных клиентов.

Новый год, подарки.
Новый год, подарки.
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1. Бонусные баллы в подарок

«Открытие Брокер» дарит своим клиентам бонусные баллы в рамках акции «Тёплый приём». Как их получить? Для этого достаточно пополнить счет или перевести свои активы в «Открытие Брокер». Вы можете получить до 0,3% от суммы зачисленных денежных средств или активов баллами на бонусный счёт в программе лояльности «O. InveStore».

  • При пополнении брокерского счета вы получаете 0,1%
  • При зачислении ценных бумаг вы получаете 0,2%.
  • При пополнении индивидуального инвестиционного счёта вы получаете 0,3%.

Участником акции может стать клиент «Открытие Брокер», который присоединился к программе лояльности «O.InveStore!™».

С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте «Открытие Брокер».

2. Бонусы для самых лояльных клиентов

«Открытие Брокер» дополнительно дарит 0,1% своим самым лояльным клиентам.

В том случае, если вы уже получали бонусные баллы на прошлых этапах акции, то вы дополнительно получите 0,1% от зачисленной суммы или от стоимости переведенных активов.

Максимум 10 000 баллов при зачислении денежных средств и 50 000 баллов при зачислении ценных бумаг.

Компания «Открытие Брокер».
3. 30 дней кешбэк в размере 75% для новых клиентов в честь юбилея

Чтобы получить кешбэк, вам необходимо открыть брокерский счёт и в течение месяца «Открытие Брокер» будет возвращать 75% от комиссии за сделки.

4. 50% кешбэк в ваш день рождения и еще 30 дней после него

Именинникам-участникам программы лояльности «O.InveStore!» в день рождения и в течение 30 дней после него «Открытие Брокер» будет начислять кешбэк в размере 50% от комиссий за сделки.

Дополнительные баллы в любой момент можно потратить на подарки на витрине вознаграждений.

5. Какие подарки можно получить благодаря бонусным баллам

Бонусными баллами можно оплатить любые из 15 000 товаров, представленных на витрине первой в России программы лояльности для инвесторов O.InveStore!™. Обменять баллы можно по курсу 1 балл = 1 рубль.

Спектр товаров действительно огромен — от подарочных сертификатов до смартфонов и акустических систем.

Бонусы.
Бонусы.
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6 Битва интеллектов

«Битва интеллектов» — финансовый квест для клиентов «Открытие Брокер». Этот квест позволяет конвертировать свои знания и интуицию в реальные призы.

Нужно принять участие в одном из этапов квеста, а в конце декабря среди победителей этапов будут разыграны три суперприза — сертификаты интернет-магазина на 5 000, 10 000 и 15 000 рублей.

Торопитесь — до конца срока действия акций осталось меньше месяца.

АО «Открытие Брокер»

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