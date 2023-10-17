Сгорел, не соберешь. Российские ученые рассказали, что такое профессиональное выгорание и как с ним справиться

Когда устаешь уже от одной мысли о работе, а зомби-апокалипсис кажется не таким страшным по сравнению с новым рабочим днем — все это может говорить о профессиональном выгорании. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказали подробнее, почему много работать не всегда хорошо, и как пасмурная погода может только ухудшить состояние человека.

Много работать — себе вредить

Современный человек живет в бешеном ритме. Он старается успеть сделать все дела за 24 часа, потребляет огромный объем информации и при этом все реже контактирует с живыми людьми, предпочитая им виртуальных собеседников. Все это накладывает свой отпечаток на психике.

По данным Всемирной организации здравоохранения, все чаще люди страдают от различных неврозов. Наиболее распространенными психическими расстройствами называют депрессию и тревожные расстройства, их наблюдают у 3-4% населения планеты.

В их числе и профессиональное выгорание. От депрессии оно отличается тем, что возникает от физической перегрузки и распространяется на психику. При депрессии происходит ровно наоборот: из-за психики страдает физическое состояние. Между тем выгорание на работе может стать причиной этого заболевания.

Раньше считалось, что на работе "сгорают" сотрудники социальных сфер из-за постоянного общения с людьми. Сейчас эксперты отмечают, что с проблемой могут столкнуться все профессии, в том числе и домохозяйки.

Стресс. pixabay.com

Причем тут осень

Первопричиной профессионального выгорания называют хронический стресс. Чаще всего он связан с большим объемом работы, отсутствием достаточно комфортных условий, таких как недостаточное технической оснащение, отношение в коллективе, задачи от начальства, сроки работы и т. д.

Также психику сотрудника могут расшатывать недовольство оплатой труда, высокая тревожность по поводу выполняемой работы или отсутствие отдыха, считает Юлия Неверова, эксперт в области психологии Пермского университета.

Некоторые специалисты отмечают, что симптомы профессионального выгорания могут усиливаться осенью и ослабевать летом. Юлия Неверова предполагает, что это может быть связано с сокращением и увеличением светового дня и изменением выработки гормонов.

«Светлое время суток способствует выработке нейромедиаторов серотонина (гормон счастья). Это делает нас радостными и активными. Субъективно в это время мы воспринимаем себя, окружающих людей и ситуации, в которых оказываемся, намного позитивнее и легче. В тёмное время суток вырабатывается мелатонин (гормон сна). Поэтому при сокращении светового дня люди склонны больше чувствовать вялость, сонливость, грусть и печаль. При наличии у человека психического заболевания все это накладывается на хронические симптомы и может привести к их усилению», - сообщает эксперт.

Стресс и раздражительность. Лаборатория «Гемотест».

Тревожные звоночки

Характерным признаком профессионального выгорания можно считать естественное жалние избегать работу, как чего-то неприятного. Человек начинает часто опаздывать, делать перерывы и максимально откладывать выполнение задач.

Неочевидными симптомами считаются:

ухудшение концентрации;

постоянная усталость, от которой не спасает хороший сон и отдых на выходных;

нет ощущения пользы от проделанной работы;

раздражительность,

ухудшение аппетита, злоупотребление вредными привычками,

проблемы со здоровьем.

Стресс. pixabay.com

Специалисты выделяют несколько стадий развития выгорания на работе:

Первая стадия: активность, возбуждение. Человек стремится работать как

можно больше и дольше. Берет на себя дополнительные задачи, работает сверхурочно, берет задачи домой и т.д.

Вторая стадия: усталость. Она естественна после тяжелого рабочего дня, однако человек может начать игнорировать ее и вместо отдыха продолжать трудиться. Если не соблюдать баланс труда и отдыха, то можно перейти к третьей стадии.

Третья стадия: истощение. Состояние хронической усталости, которое воспринимается уже как норма. Соответственно, человек еще меньше уделяет внимание отдыху, либо начинает использовать для снятия усталости алкоголь и различные тонизирующие вещества. На этой стадии возможно развитие хронических заболеваний.

Четвертая стадия: выгорание. Состояние сильного истощения, когда сил не остается ни на что абсолютно. Человек продолжает ходить на работу и выполнять ее, но по-минимуму. Преобладает мотивация сделать не лучше и качественнее, а лишь бы не уволили.

Головная боль. Усталость СС0

Забота о себе

С профессиональным выгоранием можно справиться, если вовремя начать предпринимать необходимые меры. Самостоятельно можно попробовать следующее:

Разобраться в причине собственной неудовлетворенности , понять, что именно вам не нравится в вашей работе. Так, когда негативные факторы превышают отдачу и удовлетворение, стоит подумать о смене работы. Если вы не можете найти причину самостоятельно, то вам может помочь психолог.

, понять, что именно вам не нравится в вашей работе. Так, когда негативные факторы превышают отдачу и удовлетворение, стоит подумать о смене работы. Если вы не можете найти причину самостоятельно, то вам может помочь психолог. Установить границы между рабочим и свободным временем . Не стоит брать все задания начальства, оставаться после работы, вместо того, чтобы идти домой и отвечать на сообщения после работы. Ваша жизнь не должна ограничиваться одной работой, следует уделять время самому себе и своим интересам.

. Не стоит брать все задания начальства, оставаться после работы, вместо того, чтобы идти домой и отвечать на сообщения после работы. Ваша жизнь не должна ограничиваться одной работой, следует уделять время самому себе и своим интересам. Больше проявлять заботу о себе и своем организме: добавить физические нагрузки, увеличить время и качество сна и т.д. Даже если это не решит основную причину эмоционального выгорания, это поможет испытывать меньше стресса и лучше справляться с нагрузкой.

«Кроме того, стоит больше заботиться о позитивном эмоциональном фоне, добавлять в жизнь то, что приносит радость. У кого-то это может быть общение с близкими, у кого-то – занятие спортом, вкусная еда, хобби и так далее. Если вдруг у вас наблюдаются симптомы любого психологического расстройства, не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к специалистам», - замечает Юлия Неверова.

Действительно, если вы подозреваете, что выгорание на работе вылилось в нечто более опасное, например, в депрессию, то стоит обратиться к психологу или психотерапевту.