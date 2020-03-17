Сгорели на работе. Барнаульские прокуроры и приставы предъявили иски к Верховному суду России

За честь ведомства
Судя по имеющимся в распоряжении Altapress.ru материалам, у заместителя начальника отдела ОСП Октябрьского района Барнаула Натальи Холошенко диагностированы травмы роговиц и век обеих глаз. Из-за происшествия в районном суде она на три недели утратила работоспособность. В иске к Верховному суду России Холошенко оценила причиненный ущерб в 100 тыс. рублей.
У ее коллеги Татьяны Лысенковой — термический ожог роговицы и коньюиктивального мешка левого глаза. В акте о несчастном случае на производстве за подписью начальника управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Дмитрия Лабутина указано: травма получена «по причине неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест».
Рабочим местом для Холошенко и Лысенковой 20 августа прошлого года стал зал заседаний № 317 Октябрьского районного суда. Судья Надежда Герлах проводила рядовой процесс по административному иску Айгюль Мамедовой против службы судебных приставов. Сотрудницы УФССП вдвоем представляли интересы своего ведомства.
Суд взял самоотвод
В гражданских исках прокурора Октябрьского района Валерия Чернобровкина ответчиком значится Судебный департамент при Верховном суде России. Второй ответчик — Управление судебного департамента Алтайского края.
Пикантности ситуации придал тот факт, что иски в защиту интересов Холошенко и Лысенковой прокурор направил в тот же суд, где, по его мнению, и произошло травмирование сотрудниц службы судебных приставов. То есть рассмотрение этих заявлений Октябрьским районным судом было невозможно и ему пришлось взять самоотвод.
По решению Алтайского краевого суда, исками будет заниматься Ленинский районный суд Барнаула.
Первое заседание по делу в интересах Татьяны Лысенковой прошло вчера, 16 марта. В процесс в качестве истца дополнительно вступил прокурор Ленинского района Юрий Риферд. Судья Галия Мансурова затребовала дополнительные доказательства и объявила перерыв до 7 апреля.
Дело против Верховного суда РФ 26 марта начнет рассматривать судья Андрей Степанов.
Altapress.ru 16 марта направил в Октябрьский районный суд запрос, чтобы выяснить пострадала ли 20 августа от излучения кварцевой лампы судья Надежда Герлах, а также два секретаря судебного заседания, работавших в процессе.
Также редакция попросила Управление судебного департамента Алтайского края озвучить позицию ведомства.
Дети тоже пострадали
В Москве от действий кварцевой лампы в начале марта пострадали более 20 первоклашек. Учительница после окончания перемены забыла выключить прибор и он потом работал на протяжении двух уроков. Несколько детей вечером того же дня с ожогами были доставлены в медицинские учреждения. Учительницу уволили, Следком возбудил уголовное дело.