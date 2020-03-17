Сгорели на работе. Барнаульские прокуроры и приставы предъявили иски к Верховному суду России

Работающая в Октябрьском суде Барнаула кварцевая лампа стала причиной получения травм двумя сотрудницами службы судебных приставов. Такое утверждение содержится в исках районного прокурора в защиту интересов Натальи Холошенко и Татьяны Лысенковой, которые также выступили истцами. Они намерены получить от судебной системы РФ компенсацию вреда. 16 марта началось рассмотрение первого уникального по сути своей иска.

За честь ведомства

Судя по имеющимся в распоряжении Altapress.ru материалам, у заместителя начальника отдела ОСП Октябрьского района Барнаула Натальи Холошенко диагностированы травмы роговиц и век обеих глаз. Из-за происшествия в районном суде она на три недели утратила работоспособность. В иске к Верховному суду России Холошенко оценила причиненный ущерб в 100 тыс. рублей.

У ее коллеги Татьяны Лысенковой — термический ожог роговицы и коньюиктивального мешка левого глаза. В акте о несчастном случае на производстве за подписью начальника управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Дмитрия Лабутина указано: травма получена «по причине неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест».

Рабочим местом для Холошенко и Лысенковой 20 августа прошлого года стал зал заседаний № 317 Октябрьского районного суда. Судья Надежда Герлах проводила рядовой процесс по административному иску Айгюль Мамедовой против службы судебных приставов. Сотрудницы УФССП вдвоем представляли интересы своего ведомства.

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Суд взял самоотвод

В гражданских исках прокурора Октябрьского района Валерия Чернобровкина ответчиком значится Судебный департамент при Верховном суде России. Второй ответчик — Управление судебного департамента Алтайского края.

Пикантности ситуации придал тот факт, что иски в защиту интересов Холошенко и Лысенковой прокурор направил в тот же суд, где, по его мнению, и произошло травмирование сотрудниц службы судебных приставов. То есть рассмотрение этих заявлений Октябрьским районным судом было невозможно и ему пришлось взять самоотвод.

По решению Алтайского краевого суда, исками будет заниматься Ленинский районный суд Барнаула.

Первое заседание по делу в интересах Татьяны Лысенковой прошло вчера, 16 марта. В процесс в качестве истца дополнительно вступил прокурор Ленинского района Юрий Риферд. Судья Галия Мансурова затребовала дополнительные доказательства и объявила перерыв до 7 апреля.

Октябрьский районный суд Барнаула. Надежда Скалон

Дело против Верховного суда РФ 26 марта начнет рассматривать судья Андрей Степанов.

Altapress.ru 16 марта направил в Октябрьский районный суд запрос, чтобы выяснить пострадала ли 20 августа от излучения кварцевой лампы судья Надежда Герлах, а также два секретаря судебного заседания, работавших в процессе.

Также редакция попросила Управление судебного департамента Алтайского края озвучить позицию ведомства.