Сгоревшая тайга и горы без снега: Greenpeace «состарил» Сибирь, Москву и Сочи

Опубликованное ранее исследование швейцарских ученых показало — к 2050 году в Москве средняя годовая температура может вырасти на 3 градуса. Сочи грозит дефицит снега, а тайга может быть уничтожена разрушительными пожарами, пишет mail.ru.

«Я ставлю лайк не потому что я в восторге от этой новости», «Всем известно, что большинство пожаров в Сибири- это поджоги. Лес вырубают незаконно (или больше чем дозволено), а потом, чтобы скрыть следы, его поджигают», «Может пора уже как-то привлечь мировое сообщество? Какие то инстанции, которые бы способствовали прекращению уничтожения экологии и природы в РФ!», — пишут комментаторы к «сибирской картине».

Уже две недели над Сибирью наблюдается смог. По официальной версии, из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. По последним данным, смог накрыл весь Урал.