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Жизнь

Сгоревшая тайга и горы без снега: Greenpeace «состарил» Сибирь, Москву и Сочи

В Greanpeace использовали идею популярного приложения FaceApp и «состарили» Сибирь, Москву и Сочи.

Смог в Барнауле. Июль 2019.
Смог в Барнауле. Июль 2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Опубликованное ранее исследование швейцарских ученых показало — к 2050 году в Москве средняя годовая температура может вырасти на 3 градуса. Сочи грозит дефицит снега, а тайга может быть уничтожена разрушительными пожарами, пишет mail.ru.

«Я ставлю лайк не потому что я в восторге от этой новости», «Всем известно, что большинство пожаров в Сибири- это поджоги. Лес вырубают незаконно (или больше чем дозволено), а потом, чтобы скрыть следы, его поджигают», «Может пора уже как-то привлечь мировое сообщество? Какие то инстанции, которые бы способствовали прекращению уничтожения экологии и природы в РФ!», — пишут комментаторы к «сибирской картине».

Уже две недели над Сибирью наблюдается смог. По официальной версии, из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. По последним данным, смог накрыл весь Урал.

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