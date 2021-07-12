Шаг к регулярным турполетам. Космолет Virgin Galactic с миллиардером на борту успешно завершил полет

Место в экипаже занял миллиардер, председатель правления компании Virgin Group Ричард Брэнсон. Самолет-носитель Eve, названный так в честь его матери Иветт Брэнсон, оторвался от взлетно-посадочной полосы с космопорта Америка в штате Нью-Мексико. Отстыковка аппарата от самолета-носителя произошла на высоте около 15 км.

Аппарат поднялся на высоту 86 км, где экипаж корабля из шести человек ощутил на себе невесомость и даже снял ремни безопасности. После этого Unity-22 вновь пошел на снижение, вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку. Общая продолжительность полета составила около часа.

На борту, помимо Брэнсона, находились пять сотрудников Virgin Galactic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

Вселенная. Космос. СС0

Этот полет на девять дней опередил аналогичный запуск конкурентов из Blue Origin. Американский миллиардер, владелец компании Blue Origin Джефф Безос 20 июля полетит в космос вместе с братом Марком на корабле New Shepard. Также с ними в космос отправится человек, выигравший на аукционе билет за 28 млн долларов, и 82-летняя американка Уэлли Фанк, которая в 1960-е годы была самой молодой выпускницей космической программы для женщин.