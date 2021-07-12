Шаг к регулярным турполетам. Космолет Virgin Galactic с миллиардером на борту успешно завершил полет

Место в экипаже занял миллиардер, председатель правления компании Virgin Group Ричард Брэнсон. Самолет-носитель Eve, названный так в честь его матери Иветт Брэнсон, оторвался от взлетно-посадочной полосы с космопорта Америка в штате Нью-Мексико. Отстыковка аппарата от самолета-носителя произошла на высоте около 15 км.
Аппарат поднялся на высоту 86 км, где экипаж корабля из шести человек ощутил на себе невесомость и даже снял ремни безопасности. После этого Unity-22 вновь пошел на снижение, вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку. Общая продолжительность полета составила около часа.
На борту, помимо Брэнсона, находились пять сотрудников Virgin Galactic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.
Этот полет на девять дней опередил аналогичный запуск конкурентов из Blue Origin. Американский миллиардер, владелец компании Blue Origin Джефф Безос 20 июля полетит в космос вместе с братом Марком на корабле New Shepard. Также с ними в космос отправится человек, выигравший на аукционе билет за 28 млн долларов, и 82-летняя американка Уэлли Фанк, которая в 1960-е годы была самой молодой выпускницей космической программы для женщин.