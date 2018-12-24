Шаг в будущее: барнаульцев ждет фестиваль талантливых роботов

Семейный фестиваль роботов с уникальными способностями «RoboStars» работает в Барнауле только до 8 января . Новогодние праздники — последний шанс увидеть увлекательные и познавательные шоу и познакомиться с харизматичными персонажами из мира искусственного интеллекта.

Роботы уже стали частью нашей повседневной жизни. В будущем андроиды будут не только помощниками в домашнем хозяйстве, но и запросто займут позиции музыкантов, художников, учителей. Увидеть талантливых дроидов можно уже сегодня — на масштабном фестивале «RoboStars». Все локации и шоу познавательны и интерактивны, здесь можно взаимодействовать с каждым персонажем. Задавайте роботам каверзные вопросы, соревнуйтесь в танцах и скорости мышления, и многое другое.

Семейный фестиваль роботов с уникальными способностями «RoboStars». Фото предоставлено рекламодателем. Семейный фестиваль роботов с уникальными способностями «RoboStars». Фото предоставлено рекламодателем. Семейный фестиваль роботов с уникальными способностями «RoboStars». Фото предоставлено рекламодателем.

Приходите в ТРЦ «Arena» до 8 января и сделайте шаг навстречу будущему! Интересно будет и детям и их родителям:

Первый в мире стенд-ап в исполнении робота.

Автограф сессия от робота.

5 техношоу каждые 30 минут.

Танцы с роботом Мигелем.

Участие в реалити-шоу со звездой TV , роботом Бритни.

роботом Бритни. Трендовые игры 2018 года в виртуальной реальности.

Выступление роботов-театралов.

Занимательный урок от робота.

Участники фестиваля могут приобрести новые навыки в изобретательстве и собрать своего робота, создать рисунок 3D-ручками и придумать костюм робота.

Семейный фестиваль роботов с уникальными способностями «RoboStars». Фото предоставлено рекламодателем.

Фестиваль для всей семьи «RoboStars» будет работать только до 8 января в ТРЦ «Arena», 2-й этаж.

Все дети до 4 лет посещают фестиваль бесплатно! Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее читайте здесь. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

Сайт: robostars.ru/barnaul

Телефон: +7 (903) 947-37-70

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