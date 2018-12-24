Шаг в будущее: барнаульцев ждет фестиваль талантливых роботов

Роботы уже стали частью нашей повседневной жизни. В будущем андроиды будут не только помощниками в домашнем хозяйстве, но и запросто займут позиции музыкантов, художников, учителей. Увидеть талантливых дроидов можно уже сегодня — на масштабном фестивале «RoboStars». Все локации и шоу познавательны и интерактивны, здесь можно взаимодействовать с каждым персонажем. Задавайте роботам каверзные вопросы, соревнуйтесь в танцах и скорости мышления, и многое другое.
Приходите в ТРЦ «Arena» до 8 января и сделайте шаг навстречу будущему! Интересно будет и детям и их родителям:
- Первый в мире стенд-ап в исполнении робота.
- Автограф сессия от робота.
- 5 техношоу каждые 30 минут.
- Танцы с роботом Мигелем.
- Участие в реалити-шоу со звездой TV, роботом Бритни.
- Трендовые игры 2018 года в виртуальной реальности.
- Выступление роботов-театралов.
- Занимательный урок от робота.
Участники фестиваля могут приобрести новые навыки в изобретательстве и собрать своего робота, создать рисунок 3D-ручками и придумать костюм робота.
Фестиваль для всей семьи «RoboStars» будет работать только до 8 января в ТРЦ «Arena», 2-й этаж.
Все дети до 4 лет посещают фестиваль бесплатно! Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее читайте здесь. Мастер-классы оплачиваются отдельно.
Сайт: robostars.ru/barnaul
Телефон: +7 (903) 947-37-70
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