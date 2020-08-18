Шагайте вместе с «Пятёрочкой» для помощи детям

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с благотворительным фондом Алексея Немова проводит спортивный онлайн-марафон «Турбостарты» в пользу детей-спортсменов с особенностями развития. Собранные в ходе мероприятия средства будут направлены на покупку спортивного оборудования для «Спортивно-адаптивной школы» Москомспорта.

Присоединиться к марафону, в котором уже принимают участие сотрудники «Пятёрочки» из разных регионов России, могут все желающие. Для этого необходимо до 27 августа включительно зайти на главную страницу платформы турбостарты.рф и следовать размещенным там инструкциям по установке мобильного приложения «Турбостарты».

Приложение будет считывать информацию по накопленным за время марафона шагам. Каждая тысяча пройденных шагов будет конвертироваться в один рубль, и по итогам марафона «Пятёрочка» направит накопленную сумму на покупку специального оборудования и инвентаря для воспитанников школы. Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Для них в учреждении реализуются программы обучения по разным видам спорта: настольный теннис, гандбол, плавание, регби на колясках, пауэрлифтинг и другие.

Благотворительный марафон проходит в рамках ежегодной масштабной корпоративной спартакиады «Турбостарты». Мероприятие отмечено профессиональной премией индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Best experience marketing awards (BEMA) как лучший корпоративный ЗОЖ-проект, в этом году впервые проходит в новом, уникальном формате, объединяющем сотрудников «Пятёрочки» на онлайн-платформе.

Лариса Бодягина,

директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка»:

В связи со сложившейся ситуацией мы перевели проведение наших крупных корпоративных мероприятий в онлайн-формат, чтобы продолжать решать насущные HR и бизнес-задачи с максимальным вовлечением сотрудников. Впервые в рамках спартакиады «Турбостарты» мы совместно с благотворительным фондом Алексея Немова организовали марафон, участие в нём станет для наших сотрудников не только вкладом в победу своей команды, собственное развитие и здоровье, но, что очень важно, помощью тем детям, которые больше других нуждаются в заботе и внимании. Для того, чтобы поддержать марафон могли все неравнодушные, мы сделали его доступным для всех желающих помочь. Ведь сегодня, как никогда, важен каждый шаг.

Алексей Немов,

российский гимнаст , 4-кратный олимпийский чемпион: